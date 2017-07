Theon et Yara Greyjoy dans l'épisode 2 de la saison 7 de "GOT"

publié le 28/07/2017 à 16:45

Theon Greyjoy continue de déchaîner les fans. Moins d'une semaine après l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones, beaucoup d'internautes lui reproche de ne pas avoir agi en héros. Pourtant, Theon semblait avoir dépassé ses mois de torture perpétrée par Ramsay Bolton dans les saisons 5 et 6. Mais, devant la violence de la bataille navale de l'épisode 2, les cris d'horreur et le sang, Theon perd ses moyens. Attention, cet article contient des spoilers.



Theon a-t-il sauté du bateau par courage, lâcheté ou stratégie ? La communauté Game of Thrones est toujours divisée, même si certains fans ont rappelé qu'il souffre toujours de stress post-traumatique. Face au phénomène, son interprète Alfie Allen a tenu à s'expliquer lors d'un entretien exclusif pour le site de fans Making Game of Thrones.



"Il a beaucoup d'émotions contradictoires, il est en quelque sorte de retour en mode 'guerrier', ce qu'il n'a pas été depuis un long moment. La vue du sang lui a rappelé toute la souffrance physique et les sévices psychologiques qu'il a subis. Il est déchiré, il ne sait pas quoi faire. Son instinct de survie a pris le dessus", a-t-il expliqué, confirmant l'idée que Theon souffre toujours mais qu'il pourrait encore sauver sa sœur.

Yara Greyjoy lui en veut-elle ?

Dans The Hollywood Reporter, Gemma Whelan s'est aussi confiée sur les sentiments de Yara pendant cette scène finale : "Je pense qu'elle comprend qu'il n'a pas de choix. Euron est plus puissant que Theon. Mais je pense aussi qu'elle est contrariée qu'il ait des flashbacks (de ses mois de torture, ndlr) et qu'il souffre. Elle ne se sent pas abandonnée (...) et peut-être qu'il a sauté pour mieux revenir ensuite". Elle poursuit en ajoutant que "Yara aime profondément son frère" et qu'elle essaye de le reconstruire depuis de nombreux épisodes.



De quoi calmer les détracteurs de Theon Greyjoy mais aussi augmenter l'impatience des fans pour la suite de la saison 7. Yara fait pour le moment route vers Port-Réal avec Ellaria Sand, prisonnières d'Euron. Il y a de fortes chances qu'il offre à Cersei la tête d'Ellaria qui a assassiné sa fille Myrcella dans la saison 6.