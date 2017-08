publié le 04/08/2017 à 09:44

La moitié de la saison 7 de Game of Thrones arrive déjà sur les écrans. Celle-ci est certes plus courte que les précédentes, mais elle a le mérite de contenir des épisodes riches en rebondissements. Ces derniers sont également plus longs qu'à l'accoutumée, avoisinant 1 heure de visionnage... à l'exception de l'épisode 4, disponible ce lundi 7 août sur OCS. Ce dernier, intitulé The Spoils of War (Les Butins de la Guerre), devrait durer près de 50 minutes, rapporte le site américain Entertainment Weekly.



Cet épisode, qui sera disponible dans quelques jours, établit donc un record : celui de l'épisode le plus court de toute la série. En moyenne, il ne compte qu'une minute ou deux seulement en moins. Mais il est beaucoup plus court que les trois premiers épisodes de la saison actuellement en cours de diffusion : chacun d'eux durait plus d'une heure.



Il n'y a cependant pas de quoi s'inquiéter : l'épisode 5 retrouvera le rythme habituel de la saison (59 minutes), tandis que le dernier épisode devrait être le plus long que Game of Thrones ait connu : il devrait durer près d'1h20, annonçant ainsi de nombreuses surprises et retournements de situation.