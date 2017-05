publié le 17/05/2017 à 17:41

L'événement cinéma de l'année est enfin arrivé. Le Festival de Cannes qui fête cette année son 70e anniversaire, se déroule du 17 au 28 mai sur la Croisette. Le jury est présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, tandis que la maîtresse cérémonie n'est autre que Monica Bellucci. Ils seront accompagnés des 8 membres du jury dont Agnès Jaoui, Jessica Chastain et Willi Smith pour départager les 19 films en compétition. La Montée des marches et la Cérémonie d'ouverture seront diffusées en direct sur Canal + dès 19h15, en clair.



En attendant, les jurés et Pedro Almodóvar ont donné une conférence de presse, tandis que dans les coulisses, on s'affaire pour terminer d'installer les derniers préparatifs avant les arrivées des stars françaises et internationales. La rédaction de RTL.fr vous fait vivre les moments de ce premier jour du 70e Festival de Cannes.

Suivez en direct le lancement du 70e Festival de Cannes

17h45 - Bienvenue sur le live de la Cérémonie d'ouverture du 70e Festival de Cannes.