publié le 17/05/2017 à 16:59

Le 70e Festival de Cannes a-t-il déjà sa première polémique ? Lors de la conférence de presse des jurés et de son président cette année, Pedro Almodóvar, le cas des films Neftlix en compétition a été source de débats. Le cinéaste espagnol a en effet affirmé que les films récompensés au Festival de Cannes doivent sortir en salles. Ce qui n'est pas le cas pour Okja du sud-coréen Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach avec Ben Stiller (Zoolander), dont la diffusion est prévue exclusivement sur la plateforme de streaming.



"Je pense que la Palme d'Or ne [devrait] être donné à un film qui ne sortira pas au cinéma. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert ou que je ne vais pas célébrer les nouvelles technologies, mais, tant que je serai en vie, je me battrai pour la capacité hypnotique du cinéma sur le spectateur", a expliqué le président du jury du Festival lors sa première conférence de presse à Cannes.

Une déclaration qui relance la polémique Netflix, démarrée lors de la sélection officielle des films puisque c'est la première fois que des films d'une plateforme de streaming ont été choisis pour la compétition. Et après des négociations entre Netflix et Cannes, le géant mondial du divertissement a décidé qu'Okja et The Meyerowitz Stories ne sortiront pas en salles. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir le réalisateur de Tout sur ma mère :"Ce serait un énorme paradoxe que la Palme d'or ou un autre prix à un film ne puisse pas être vu en salles".

Will Smith en désaccord avec les propos de Pedro Almodóvar

Mais, cette déclaration du président du jury du Festival a divisé ses membres, Notamment, Will Smith (Men in Black, Independence Day) dont le prochain film Bright est une production Netflix.



"Dans ma famille, Netflix n'a eu aucune incidence sur notre fréquentation des salles obscures. Netflix a été un avantage absolu chez moi, [mes enfants] regardent des films qu'ils n'auraient pas pu voir autrement", a précisé l'acteur. De quoi relancer la polémique sur les films Netflix en compétition, mais aussi de promettre quelques débats entre les membres du jury pour la remise de la Palme d'Or.



RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.