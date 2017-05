publié le 10/05/2017 à 23:42

Netflix ne sortira pas ses deux films sélectionnés au Festival de Cannes au cinéma. Les négociations entre le Festival et la plateforme américaine ont échoué. Pour voir les deux longs métrages The Meyerovitz Stories et Ohjka, vous devrez vous abonner à Netflix.



L'entreprise qui s'apprête à franchir, le week-end prochain, la barre symbolique des 100 millions d'abonnés dans le monde. C'est beaucoup, mais c'est moins que prévu : la croissance ralentit. En revanche, les bénéfices, eux, sont bien là, ils ont même été multipliés par six en un an. Ça sera sûrement davantage. Netflix rafle la palme d'or.