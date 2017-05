publié le 16/05/2017 à 19:52

Mathieu Amalric est subjugué par Jeanne Balibar, l'actrice qui incarne l'inoubliable chanteuse Barbara dans son prochain film. Ce long-métrage très attendu sera présenté dans la section Un Certain Regard du 70e Festival de Cannes, qui démarre le 17 mai. Barbara met en scène une partie de la vie de l'artiste légendaire, dont le répertoire a été repris par Gérard Depardieu il y a quelques mois, d'une manière originale.



Barbara n'est pas un simple biopic mais une mise en abyme. On y suit toutes les étapes traversées par Brigitte (Jeanne Balibar), une comédienne qui se prépare à entrer dans la peau de Barbara sous le regard du réalisateur Yves Zand (Mathieu Amalric).





La bande-annonce rythmée par Du bout des lèvres de Barbara, nous plonge dans les coulisses du tournage de ce film où Brigitte fait tout pour ressembler à l'interprète de L'Aigle noir. Et Mathieu Amalric, dans le rôle du cinéaste, la regarde évoluer, se métamorphoser avec fascination.

Barbara sera projeté en ouverture de la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes le 18 mai prochain. Mathieu Amalric y avait participé en 2014 avec La Chambre Bleue. On le retrouvera donc devant et derrière la caméra pour ce prochain long-métrage.