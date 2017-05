Monica Bellucci : "Me mettre en représentation me demande un effort énorme"

publié le 17/05/2017 à 08:38

C'est elle qui sera vers 19h15 ce mercredi 17 mai sur la scène du Grand Théâtre Lumière. C'est elle qui accueillera le jury présidé par Pedro Almodvar et c'est elle qui lancera douze jours de festival sur la Croisette. À 52 ans, Monica Bellucci partage sa vie entre le cinéma et ses deux filles, Deva et Leonie. La star italienne a tout connu à Cannes : la compétition, le jury et, déjà en 2003, l'exercice délicat de la cérémonie d'ouverture. Entre glamour et protocole implacable, la comédienne va essayer d'y trouver sa place.



"Me mettre en représentation me demande un effort énorme, car cela n'a rien à voir avec mon métier de comédienne", confie Monica Bellucci au micro de RTL. "D'un coup, tout le monde crie ton nom, il y a le tapis rouge : on est comme dans une arène, dans le Colisée", poursuit-elle, évoquant "un rapport d'énergie tellement fort qu'il faut savoir assumer".

Monica Bellucci et le Festival de Cannes, une longue histoire

Si la comédienne explique que - bien qu'il lui ait fallu du temps - assume désormais ce rôle de représentation, cela n'a pas toujours été le cas. "Quand j'étais jeune, j'ai fait ma première montée des marches [en 2000 NDLR]. Je tremblais, Morgan Freeman m'a prise par les hanches et m'a dit 'mais, tu trembles !' Parce que je ne suis pas habituée", confie-t-elle au micro de RTL. Et de conclure : "aujourd'hui, je tremble beaucoup moins, mais je sens toujours un peu cette émotion".

Depuis, l'actrice italienne a foulé de nombreuses fois le tapis rouge de Cannes. "Monica Bellucci a une longue histoire d'amitié avec le Festival de Cannes", avait-il été expliqué dans le communiqué de Canal+ qui annonçait son choix de la comédienne comme maîtresse de cérémonie. Une proposition que l'ex-femme de Vincent Cassel ne pouvait pas refuser. "J'étais vraiment très honorée qu'ils aient pensé à moi, c'est une grande responsabilité", avait-elle confié au micro de RTL.



