publié le 13/04/2017 à 10:15

C'est le moment tant attendu par le monde du cinéma. Ce jeudi 13 avril, Thierry Frémeaux et Pierre Lescure, respectivement délégué général et président du Festival de Cannes vont dévoiler la sélection officielle pour la 70e édition. Celle-ci se déroulera du 17 au 28 mai.



Parmi la vingtaine de films en compétition, les œuvres françaises ou en langue française pourraient être en force. Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin, histoire d'un cinéaste perturbé par le retour d'un ancien amour, avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg, est notamment fortement pressenti. Le Redoutable de Michel Hazanavicius, film sur Jean-Luc Godard avec Louis Garrel, tiré d'un roman de son ex-femme Anne Wiazemsky, pourrait lui aussi avoir sa place à Cannes, mais pas forcément en compétition.



Après George Miller, le jury chargé d'attribuer la Palme d'or est présidé cette année par le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, autre figure emblématique de ce rendez-vous du 7e Art. Monica Bellucci a quant à elle été choisie pour être la maîtresse de cérémonie. Elle succède ainsi à Laurent Lafitte.

Suivez la conférence de presse en direct :

10h00 - La conférence de presse débutera dans 30 minutes. Vous pourrez la suivre avec nous en direct vidéo. Nous vous donnerons la liste complète des films en compétition, et vous livrerons une analyse de cette sélection.