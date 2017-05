publié le 24/05/2017 à 10:29

Mardi 23 mai, le Festival de Cannes a fêté sa 70e édition. Tout a commencé à la mi-journée avec la photo historique de 115 invités prestigieux qui chacune ou chacun représentent un pan de la légende de la Croisette. À 18 heures, tout ce beau monde a monté les marches, sous les yeux des cannois amassés au pied du tapis rouge. Une heure plus tard, les portes du Palais des Festivals se sont fermées et la cérémonie du 70e anniversaire a commencé, présentée par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival, et Isabelle Huppert.



Isabelle Huppert a démarré la soirée en chantant Joyeux anniversaire. Dans la salle, des Palmes d'or, des présidents et présidentes de jurys, des membres de ces jurys, des invités prestigieux : Nicole Kidman, Marion Cotillard, Benicio del Toro, Jean-Pierre Léaud, Jane Campion, Nanni Moretti, David Lynch.

Durant 1h45, l'assistance a pu regardé 7 décennies de cinéma, 7 décennies de nos vies aussi, des films devenus d'immenses succès, d'autres oubliés, des acteurs et des actrices qui nous ont faits ou nous font vibrer. C'était charmant et nostalgique, notamment quand Camelia Jordana et Babix sont venus interpréter le thème d'Un homme et une femme. Et c'est Vianney qui est venu refermer cette cérémonie, impeccable dans sa reprise de ce tube du film Bodyguard, interprété à l'époque par Whitney Houston.

Un dîner de prestige

La soirée s'est poursuivie ans dans la gigantesque salle éphémère érigée sur le port Canto de Cannes : 81 tables, 10 invités par table et au moins 3 stars à chaque table. Après le fondant de poularde de Bresse cuisiné par les chefs Georges Blanc et Bruno Oger, Uma Thurman est allée féliciter Sofia Coppola pour son nouveau film Les Proies. Monica Bellucci n'était pas loin d'Harvey Weinstein, le puissant producteur hollywoodien, Marion Cotillard à la table d'Isabelle Huppert. Place ensuite à l'éclaté de homard breton au vin jaune, ce qui a dû inspirer Vianney, qui est parti discuter longuement avec la jurée Agnès Jaoui. Quant à Catherine Deneuve, elle dînait avec la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen, au côté de Vincent Lindon.



Les esprits étaient aussi tournés vers Manchester et la disparition de Roger Moore. Lambert Wilson a salué la class "so british", et la série de son enfance Amicalement vôtre : "Je voulais faire partie de l'équipe de Daniel Wild et Lord Brett Sinclair. Roger Moore est vraiment l'héritier de David Niven, les Anglais ont une grande élégance", explique l'acteur. Carole Bouquet s'est, elle, souvenue du tournage de Rien que pour vos yeux, le James Bond de 1981, où elle partageait l'affiche avec Roger Moore.

"Les Proies" et "Rodin" en compétition ce mercredi 24 mai

Les Proies de Sofia Coppola est la nouvelle version d'un roman déjà adapté en 1971 par Don Siegel avec Clint Eastwood. Cette fois, c'est Colin Farrell qui tient le rôle d'un soldat nordiste blessé de la Guerre de Sécession, trouvant refuge pour son plus grand malheur dans un famille sudiste, menée par Nicole Kidman.



Et puis côté français, le 3e film de la compétition : Rodin de Jacques Doillon avec Vincent Lindon sous la blouse du célèbre sculpteur. Un film dense comme la glaise, rugueux comme la terre, épuré comme le marbre qui dresse le portrait d'un génie des arts, ne vivant que par et pour son oeuvre, écrivant sa gloire en y sacrifiant parfois les autres et notamment Camille Claudel, incarnée par Izïa Higelin. Vincent Lindon accompli une performance remarquable en Rodin et il s'est comme à son habitude jeté à corps perdu dans son personnage.

> RODIN Bande Annonce (Vincent Lindon, Izïa Higelin - Cannes 2017)

Vincent Lindon est de retour en compétition à Cannes, deux ans après son prix d'interprétation pour La Loi du marché de Stéphane Brizé. Notez que le film Rodin de Jacques Doillon sort mercredi 24 mai en salles partout en France.



À noter aussi, la sortie du 5e volet de la saga Pirates des Caraïbes, intitulée La Vengeance de Salazar, avec Johnny Depp, (souvent en roue libre), Orlando Bloom et Javier Bardem dans le rôle du méchant. Une superproduction qui tient toutes ses promesses : du spectacle, de l'action, des effets spéciaux, de l'humour, une histoire compréhensible, ce qui n'a pas toujours été le cas des autres épisodes.