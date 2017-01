INVITÉ RTL - Le délégué général du Festival de Cannes, est au cœur d'une double actualité : les sorties de son documentaire "Lumière ! L'aventure commence" et son livre "Sélection officielle".

24/01/2017

Le 25 janvier outre la sortie attendue de La La Land, le documentaire Lumière ! L’aventure commence de Thierry Frémaux sera dévoilé. Il regroupe une bonne centaine des films tournés par les frères Lumière au début de l’histoire du 7e art. Côté littérature, c'est aussi la sortie aux éditions Grasset de Sélection officielle, le journal d’une année de la vie de Thierry Frémaux, et notamment celle de délégué général du Festival de Cannes. Il fêtera d'ailleurs cette année sa 70e édition en mai prochain.



Lumière ! L’aventure commence est un documentaire émouvant, car toute l’histoire du cinéma est déjà dans ces petits films de 50 secondes, tournés à partir de 1895 à Lyon, là où Auguste et Louis Lumière, ingénieurs et industriels possédaient leur fameuse usine rue Saint-Victor. Usine devant laquelle est mis en boîte le premier film de l’histoire du cinéma. L’aventure est lancée et 122 ans plus tard, elle continue. Et le documentaire de Thierry Frémaux montre de façon éclatante, émouvante, drôle ou fascinante que Louis et Auguste, par ailleurs passionnés de photographie, ont tout inventé dès la fin du 19e siècle en matière de cinéma : le gag, l’effet spécial, le plan panoramique, le travelling et les cascades.



Il est aussi remarquable de constater qu'ils ont tout filmé : les "prolos", les bourgeois, les militaires, les femmes du monde, les arts, les paysages, les villes… Les frères Lumière étaient aussi des journalistes qui ont ouvert le monde au public. "Contrairement à la légende, le cinéma a tout de suite plu", poursuit le directeur de l'Institut Lumière à Lyon.

Le livre "Sélection officielle"

C'est un journal intime, qui est aussi le roman de 365 jours de course contre la montre pour organiser le Festival de Cannes, plus tous ses voyages entre Lyon, Paris, Cannes, Chougnes, le refuge de Thierry Frémaux entre Isère et Vercors, mais aussi Los Angeles, Buenos Aires, Bucarest, Athènes... Ces 600 pages sont un guide du routard cinéphile, qui démontrent que l'on peut aimer Scorsese et Dany Boon, le cinéma coréen et Raymond Poulidor, prendre autant de plaisir devant un film iranien qu'à un match de l'Olympique Lyonnais, discuter aussi bien avec réalisateur roumain Cristian Mungiu qu'avec Laurent Gerra, déguster un verre de malbec et savourer un air de Bruce Springsteen.



Ce livre que l'on pourrait croire réservé aux professionnels de la profession est en fait une déclaration d'amour aux plaisirs de la vie. "Je voulais raconter à travers ma propre existence, celle d'une communauté professionnelle. Je voulais aussi montrer que sous les paillettes et le tapis rouge, il y a une communauté qui croit en ce qu'elle fait et qui se bagarre pour ça", explique Thierry Frémaux.



On suit notamment dans ces 12 mois de l'année 2015-2016, le marathon puis le sprint pour bâtir le Festival de Cannes : de l'affiche à la sélection officielle. On y apprend d'ailleurs que le directeur général du Festival de Cannes depuis 2007 a refusé de succéder à Jérôme Seydoux à la tête de Pathé. "Je voudrais avoir plusieurs existences, mais il faut choisir", commente le directeur général du Festival.

La 70e édition du Festival de Cannes

L'an dernier à cette époque, le réalisateur de Mad Max : Fury Road, George Miller avait accepté d'être le président du Festival, comme le raconte Sélection officielle. "On l'a aussi cette année, mais on ne le dira pas de suite. Ce sont des stratégies médiatiques, histoire de faire la meilleure place à ces annonces, entre les sélections des Oscars et des César", explique-t-il. Ce sera le mardi 24 janvier dans l'après-midi que l'Académie des Oscars révélera ses sélections, et les César feront de même le mercredi 25 janvier au matin.