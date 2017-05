Le Festival de Cannes fête son 70ème anniversaire

et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/05/2017 à 00:24

Notre journaliste Stéphane Boudsocq, en direct de Cannes, nous décrit les festivités organisées à l'occasion de ce rendez-vous symbolique. Une grande structure en forme de bulle a ainsi été installée sur l'un des ports de Cannes pour accueillir un dîner de gala à la liste d'invités très impressionnante. Il nous décrit "la plus belle montée des marches de l'histoire de ce festival", à laquelle a participé le gratin du cinéma français et international.



Toutes celles et ceux ayant remporté une palme d'or ou ayant été président(e)s du jury étaient présents en ce mardi 23 mai. "C'est émouvant car ce sont 70 ans d'histoire qui passent devant nous", raconte-t-il. Il explique aussi que le fait de revoir des images de films mythiques de l'histoire du cinéma permet également de "revivre un peu nos vies".

Anthony Martin, qui couvre avec Stéphane Boudsocq cette édition très spéciale du Festival de Cannes, avoue ne pas pouvoir se souvenir de "toutes ces légendes du cinéma", qu'il a pu voir passer aujourd'hui. "On a vu passer Uma Thurman, Marion Cotillard, Naomi Campbell, Oliver Stone... On attend David Lynch aussi". Au total, plus de 800 personnes sont attendues pour ce dîner exceptionnel préparé notamment par le grand chef Français Georges Blanc.