publié le 24/05/2017 à 09:00

C'est la fin d'une époque, ou le début d'une nouvelle ère. Sorti le 24 mai, Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar s'impose comme l'ultime aventure de la saga de pirates. Ce film grand spectacle conclut les trois premiers épisodes, après la parenthèse du quatrième opus avec Pénélope Cruz. Des personnages cultes de la première trilogie font leur grand retour, alors que la relève est assurée par un nouveau duo de personnages, Henri et Caryna.



La Vengeance de Salazar suit le périple de Jack Sparrow et ses compagnons, en quête du Trident de Poséidon. Cet artefact magique donne tous les pouvoirs sur l'océan. C'est surtout le seul moyen d'échapper aux fantômes du Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates qui peuplent l'océan. Au milieu de tout ça, le jeune Henri Turner s'est mis en tête de sauver son père de la malédiction qui l'habite. Ce nouveau long-métrage reprend donc l'intrigue du troisième film, dix ans après sa sortie. Voici donc les choses à savoir pour être au point sur Pirates des Caraïbes.

Will Turner prisonnier du Hollandais volant

C'est l'élément déclencheur du nouveau film, un élément de l'intrigue primordial. Dans Pirates des Caraïbes : Jusqu'au Bout du Monde, Jack Sparrow et ses compagnons devaient neutraliser Davy Jones pour libérer l'équipage du Hollandais Volant de son emprise. Mais au cours de la bataille finale, Will est tué par Davy Jones. Alors que le jeune homme agonise, Jack Sparrow lui fait transpercer le cœur de son ennemi. Ce faisant, le fils de Bill le Bottier prend la place du capitaine du Hollandais Volant pour l'éternité. Mais la malédiction liée au navire n'est pas levée pour autant : le jeune pirate est prisonnier des flots et ne peut revenir sur terre qu'une fois tous les dix ans.

Qu'est devenue Elizabeth Swann ?

Will Turner ne serait rien sans son épouse, la belle Elizabeth Swann. La jeune femme est bien de retour dans La Vengeance de Salazar, comme l'avait confirmé il y a quelques semaines la bande-annonce.

Dans le troisième opus de la saga, elle devient reine des pirates et mène l'attaque contre Davy Jones. En plein milieu de la bataille finale, elle épouse son compagnon. Mais il finit par être maudit par le Hollandais Volant et ne pourra voir sa belle qu'une fois tous les dix ans. À la fin de Jusqu'au bout du monde, on découvre que les deux tourtereaux ont un enfant. Ils se retrouvent en famille sur une plage dans la dernière scène, avant que Will ne reprenne son éternelle mission.

Qu'en est-il de Jack Sparrow et du Black Pearl ?

Dans les derniers volets de la saga, Jack Sparrow se met en quête à la fois de l'immortalité mais aussi de son navire, le Black Pearl, dérobé par le capitaine Barbossa. À la fin de Jusqu'au bout du monde, Jack Sparrow décide de partir en quête de la fontaine de jouvence pour échapper à la mort. Mais cette quête ne se déroule évidemment pas comme prévu et le pirate finit par renoncer à ce rêve d'éternité. La dernière fois qu'on aperçoit Jack Sparrow avant La Vengeance de Salazar, il est en perdition sur une plage, sans navire ni équipage, à échafauder des plans pour récupérer le Black Pearl. Dans le cinquième long-métrage de la saga, il se remet notamment en quête de son navire pour récupérer la confiance de son équipage et sa stature de pirate respecté.