Découvrez la liste complète des invités de Michel Drucker dans son nouveau numéro de "Vivement dimanche" du 5 février 2017.

Crédit : ALBERTO PIZZOLI / AFP Guillaume Canet et Marion Cotillard au Festival de Cannes en 2013

par Félix Roudaut publié le 05/02/2017 à 11:00

Un couple emblématique du cinéma français sera réuni sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 5 février. Exceptionnellement, il n'y aura pas de Vivement la télé ce dimanche en raison du Tournoi des VI Nations. France 2 retransmet en effet le match de rugby Italie-Pays de Galles.



À 18h45, l'animateur recevra Marion Cotillard et Guillaume Canet. L'acteur réalise son cinquième long métrage dans lequel il joue aux côtés de sa compagne Marion Cotillard. Dans Rock'n Roll, qui sortira en salles le 15 février, Guillaume Canet met en scène sa vie privée. Un quotidien fait de castings, jusqu'au jour où une jeune comédienne lui fait comprendre qu'il n'est plus l'icône d'une jeune génération d'acteurs et réalisateurs branchés et rock, mais qu'il est devenu ringard.



Bruno Guillon et Thomas Thouroude seront également invités. Les deux hommes co-animeront les 32e Victoires de la Musique en direct depuis le Zénith de Paris, le 10 février prochain. L'édition précédente avait réuni près de 3 millions de téléspectateurs. Michel Onfray prendre ensuite place au côté de Michel Drucker. Le docteur en philosophie, qui a écrit près de 80 livres, présentera son nouvel ouvrage, Décadence (Flammarion).