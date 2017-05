publié le 23/05/2017 à 22:07

Il y avait de quoi tourner un film cinq étoiles, et on n'ose compter le nombre de récompenses au mètre carré rassemblées lors de la photo de famille prise sur la Croisette ce mardi 23 mai. Pour sa 70e édition, le Festival de Cannes s'est offert une photo historique en réunissant une centaine d'acteurs et de réalisateurs, dont plusieurs palmés : Oliver Stone, George Miller, Nanni Moretti, Jane Campion, Ken Loach, Pedro Almodovar, Will Smith, Antonio Banderas, Marion Cotillard, Claudia Cardinale, Claude Lelouch, Costa-Gavras, Monica Bellucci, Nastassja Kinski, Isabelle Huppert, Jacques Doillon, Catherine Deneuve, notamment, ont pris la pose.



La soirée se prolongeait ensuite (comme tout les soir à Cannes) avec une réception anniversaire présidée par Isabelle Huppert, deux fois lauréate du prix d'interprétation féminine. Une soirée durant laquelle des extraits de films cultes devaient être diffusés afin de rappeler les plus belles heures du cinéma à Cannes. Seul changement de programme, le spectacle pyrotechnique a été annulé à la suite de l'attentat qui a touché Manchester à la fin d'un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande.

la,photo des 70 ans du Festival de Cannes le 23 mai 2017 Crédit : Alberto PIZZOLI / AFP

