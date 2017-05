Roger Moore : le parcours d'un gentleman de la télévision et du cinéma

publié le 23/05/2017 à 17:39

C'est un grand nom du cinéma britannique qui s'est éteint. L’acteur Roger Moore, iconique James Bond de 1973 à 1985 a disparu à la suite d'un cancer le 23 mai 2017. Il avait 89 ans et une longue carrière démarrée en 1945 en tant que figurant dans le film César et Cléopâtre de Gabriel Pascal. "C'est le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de notre père aimant, Sir Roger Moore, aujourd'hui en Suisse après un court mais courageux combat contre le cancer", ont écrit les enfants de l'acteur dans le communiqué officiel.



Roger Moore est l'un des acteurs emblématiques des années 60. Si sa première apparition est au cinéma, dans un tout petit rôle, c'est bien sur le petit écran qu'il démarre son succès en jouant Ivanohé dans la série historique éponyme, adaptée du roman de Walter Scott. Roger Moore y obtient le premier rôle, celui d'un chevalier justicier qui se bât contre le tyrannique roi Jean. Un début qui va lui ouvrir les portes des mondes de la télévision et du cinéma.

"Le Saint" : le début de la renommée internationale

> The Saint TV intro (1962-69)

Avec Ivanhoé, Roger Moore fait un premier (grand pas) vers la renommée. Mais, c'est bien avec le rôle de Simon Templar dans Le Saint (1962-1969) qui lui ouvre les portes d'une carrière à l'internationale. Après avoir été un chevalier, il incarne cette fois-ci un aventurier, justicier gentleman, surnommé Le Saint. Smocking impeccable, cheveux peignés, charmeur et sauveur des dames, Simon Templar est l'une des grandes figures de la culture populaire du petit écran.

Roger Moore devient ensuite l'acteur de télévision le mieux payé du monde en incarnant Brett Sinclair dans la série Amicalement vôtre avec Tony Curtis (Spartacus, Certains l'aiment chaud). Il reçoit un chèque d'un million de dollars pour l'ensemble de la série, devenue culte. Roger Moore y campe un dandy milliardaire britannique, attaché aux valeurs de sa famille, tandis que Tony Curtis est Danny Wilde, milliardaire américain.



Ensemble, ils incarnent un duo de justiciers aux méthodes bien différentes pour se débarrasser de la pègre. Le public adore, le cinéma le prend alors sous son aile en lui offrant un rôle presque similaire : celui de l'agent 007.

>

La consécration avec James Bond

En plus d'être Ivanhoé, Brett Sinclair, Roger Moore est James Bond, le célèbre espion britannique après Sean Connery et George Lazenby . Mais, il a obtenu ce rôle car la série Amicalement vôtre se termine après de mauvaises audiences et une mésentente entre les deux acteurs. Roger Moore incarnera 007 à 7 reprises, de 1973 (Vivre et laisser mourir ) à 1985 (Dangereusement vôtre).

> 1973 - Vivre et laisser mourir bande annonce vf

Il est le second acteur après Sean Connery à avoir incarné le héros aussi longtemps. Ce qui lui a permis de rentrer dans la légende et de donner à James Bond une dimension aristocratique, plus sensuelle que celle incarnée par Sean Connery. Outre son rôle de James Bond, Roger Moore a aussi connu un succès retentissant dans Oies sauvages en 1978 où il joue le pilote Shaun Fynn, membre d'une troupe de mercenaires.



Un homme engagé

Outre sa carrière au cinéma, Roger Moore était un homme engagé. En 1991, il devient ambassadeur de l'UNICEF pour défendre les droits de l'enfant. Pour ses différentes missions et son investissement, il est anobli comme chevalier par la reine Elizabeth II et devient Sir Roger Moore. L'acteur militait aussi pour la PETA, qui protège les droits des animaux. Son parcours et ses passions, sans oublier ses quatre mariages sont retranscrits dans ses trois autobiographies publiées en 1973, 2008 et 2012.