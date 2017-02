publié le 24/02/2017 à 10:47

La soirée la plus importante du cinéma français se déroule le 24 février. La 42e nuit des César, qui se déroule à la salle Pleyel, sera diffusée sur Canal + à partir de 21 heures et à suivre en direct sur RTL dès 20 heures. Les films, les acteurs et les cinéastes qui ont marqué l'année seront récompensés tout au long de la soirée ; si rien n'est joué pour l'instant, certains favoris se détachent déjà.



Avec 11 nominations, Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon arrivent largement en tête. Une histoire de femme violée vengeresse et une romance sur fond de deuil au lendemain de la Première Guerre mondiale : deux cinémas, deux styles, la couleur ou le noir et blanc, deux jolis succès au box-office, bref : l’exemple parfait de la diversité du cinéma français.

On retrouve ensuite Ma Loute de Bruno Dumont 9 fois cité, un thriller amoureux et cannibale bien barré, Mal de pierres de Nicole Garcia, une histoire d’amour impossible et tragique nommée 8 fois, Divines d’Houda Benyamina, ou les rêves de réussite de 2 gamines de banlieue, 7 fois cité, Juste la fin du monde de Xavier Dolan et La Danseuse de Stéphanie di Giusto avec 6 nominations ou encore Chocolat de Roschdy Zem et Victoria de Justine Triet nommés à 5 reprises.

À qui reviendra le César du Meilleur film ?

Paul Verhoeven et François Ozon font figure de favoris : leur métier, leur maîtrise, le côté sulfureux de l’un et la maîtrise de l’autre devraient payer… Si l’on juge la qualité de la réalisation, Alors François Ozon semble bien parti pour remporter le trophée avec Frantz.





Bruno Dumont, lui aussi, a de belles chances d'être sacré ce soir. Visuellement, Ma Loute est sublime à regarder. En ce qui concerne le César du meilleur film, Elle de Paul Verhoeven est en pôle-position. La logique voudrait d'ailleurs qu’Isabelle Huppert remporte le César de la Meilleure actrice : elle a gagné tous les prix jusqu’ici de l’autre côté de l’Atlantique, notamment le Golden Globe, et elle est nommé dimanche 26 février aux Oscars ; sa performance en victime manipulatrice dans Elle est bluffante.



Il s'agit de sa quatorzième nomination. L'actrice a déjà remporté le précieux sésame en 1996 pour La Cérémonie de Claude Chabrol… Cependant Marina Foïs, impressionnante dans Irréprochable en agent immobilier prête à tout pour garder son poste a des chances… Judith Chemla pour Divines, Marion Cotillard pour Mal de pierres, Virginie Efira pour Victoria, Soko pour La danseuse et Sidse Babett Knudsen pour La Fille de Brest semblent moins dans la course…

Qui sera le Meilleur acteur ?

Du côté des garçons, c'est plus compliqué. Sont nommés messieurs Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde, François Cluzet dans Médecin de campagne, Pierre Niney dans Frantz, Omar Sy dans Chocolat, Fabrice Luchini dans Ma Loute, Pierre Deladonchamps dans Le Fils de Jean et Nicolas Duvauchelle dans Je ne suis pas un salaud… Si on parle de performance, celle de Fabrice Luchini en bourgeois fin de race échoué dans sa maison des plages du Nord est mémorable. D'autant plus qu'il n’a jamais gagné le César du Meilleur acteur.