La carrière du chanteur, décédé le 25 décembre, a été rythmée par de nombreux tubes, des looks improbables, mais également par des duos inoubliables.

par Lucie Valais publié le 28/12/2016 à 13:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'icône de la pop George Michael est décédé le jour de Noël, ce 25 décembre. Une superstar qui a marqué à jamais la musique, grâce à ses nombreux tubes, mais pas seulement. Celui qui a émergé avec le duo Wham! en 1982 restera dans les mémoires avec sa longue carrière en solo, mais également avec ses nombreuses collaborations. En plus d'être un sex symbol, George Michael était également un auteur-compositeur extrêmement talentueux.



Enchanteur dans Last Christmas, provocant avec I Want You Sex, l'artiste aux 100 millions d'albums vendus n'a pas seulement une longue et fructueuse carrière en solo. Tout au long de sa vie, George Michael s'est illustré dans de nombreux duos, avec les plus grandes stars mondiales.



Elton John, Aretha Franklin, Stevie Wonder ou Paul McCartney sont autant d'artistes emblématiques avec qui l'icône gay a partagé un titre ou un moment sur scène. Retour sur ses duos les plus cultes.

1. "I Knew You Were Waiting (For Me)", avec Aretha Franklin (1987)

Troisième titre dévoilé par George Michael après la fin du groupe Wham!, I Knew You Were Waiting (For Me) restera l'un des titres les plus marquants de sa carrière. C'est avec la chanteuse Aretha Franklin qu'il partage ce duo, sorti en 1987.



Un titre qui participera à l'explosion de George Michael, en étant propulsé en première place des charts anglaises et du classement Billboard aux Etats-Unis.

2. "Don't Let The Sun Go Down On Me", avec Elton John (1991)

À l'origine, Don't Let The Sun Go Down On Me est un titre d'Elton John, extrait de l'album Caribou, sorti en 1974. À l'occasion du Live Aid, un concert caritatif, en 1985, les deux artistes reprennent ensemble ce titre, ce qui deviendra l'un des duos mythiques de George Michael.



L'icône pop reprend ensuite le titre dans sa propre tournée et l'intègre la version studio à son répertoire. Numéro un des ventes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, c'est la version de 1991, où Elton John rejoint George Michael sur scène à Londres, qui restera dans les annales.

3. "Living For The City", avec Stevie Wonder (1997)

Amis de longue date, les deux artistes reprennent ensemble, en 1997, ce titre de Stevie Wonder, sorti en 1973. Ils se retrouvent à Los Angeles, à l'occasion des quatrièmes VH1 Honors, cérémonie télévisée qui rend hommage aux plus grandes stars de la musique.



Les deux amis ont livré une superbe performance, qui restera l'un des moments pivots de la carrière de George Michael.

4. "If I Told You That", avec Whitney Houston (2000)

Ce titre, sorti à l'origine en 1998, est extrait de l'album de Whitney Houston, Whitney : The Greatest Hits. C'est sous forme de duo avec George Michael que le titre est remastérisé. Cette collaboration entre directement dans la (longue) liste des tubes du chanteur, et est rapidement saluée par le public et les médias américains.



Un duo tout en voix, porté par ces deux artistes mondialement connus. Et pourtant, à l'origine, ce serait Michael Jackson qui était prétendu pour partager ce titre avec Whitney Houston !

5. "Heal The Pain", avec Paul McCartney (2006)

Heal The Pain figurait déjà dans le répertoire de George Michael. Le titre, quatrième single extrait de l'album Listen Without Prejudice Vol 1. sort une première fois en 1991. Ce premier jet donnera lieu quinze ans plus tard à l'un des plus beaux duo du chanteur.



Finalement, l'artiste pop ré-enregistre la chanson, mais cette fois il fait appel à Paul McCartney pour l'accompagner. Le titre ressort en 2006 et sera ajouté à son album Twenty Five, qui reprend ses grands titres.

6. "If I Were A Boy", avec Beyoncé (2009)

Dernier duo - en bonus - de George Michael... sa performance avec Beyoncé. Queen B, en concert à l'Arena 02 de Londres, commence à interpréter son tube, If I Were A Boy. La chanteuse est rapidement rejointe par George Michael, déchaînant l'hystérie du public. Un joli moment de complicité entre deux générations de superstars de la pop.