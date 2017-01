C'est une belle année pour Isabelle Huppert qui, après avoir reçu un Golden Globe et être nommée aux Oscars pour la Meilleure actrice, elle est également dans la course aux César dans cette même catégorie.

Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP La 42e cérémonie des César aura lieu le 24 février

par Cécile De Sèze publié le 25/01/2017 à 12:52

C'est l'année de la gloire pour Isabelle Huppert. Avec son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, la comédienne de 63 ans s'assure un nouveau tournant dans sa carrière. Après le Golden Globe de la Meilleure actrice, puis une nomination dans la même catégorie aux Oscars, Isabelle Huppert est également nommée pour le titre de la Meilleure actrice aux César. La liste complète des nominations a été dévoilée ce mercredi 25 janvier dans la matinée. À ses côtés elle devra affronter les sérieuses Marion Cotillard pour Mal de pierres ou Sidse Babett Knudsen pour son interprétation d'Irène Fanchon dans La Fille de Brest.



Côté acteur, pas de réel favori se dégage entre Gaspard Ulliel, Omar Sy, François Cluzet, Pierre Niney, Nicolas Duvauchelle et Pierre Deladonchamps. En revanche, face à Elle, une autre œuvre est également bien placée pour le César du Meilleur film : Divines (primé à Cannes dans la catégorie du Meilleur premier film). C'est la véritable surprise de la compétition avec pas moins de 7 nominations.



Il reste encore un inconnu pour la 42e cérémonie des César qui se déroulera le 24 février prochain à la salle Pleyel à Paris. Qui sera le président ? Celui qui avait été désigné par l'Académie, Roman Polanski, s'est retiré après la polémique que sa nomination a suscitée dans l'opinion publique. L'académie des César a d'ailleurs estimé que ce choix était "indiscutable", malgré les conséquences qu'il a eues. Elle n'a pas communiqué le nom de la personne qui remplacera le cinéaste franco-polonais.

La liste complète des nominations :

Meilleur réalisateur :

Anne Fontaine avec Les Innoncentes

Bruno Dumont avec Ma Loute

Paul Verhoeven avec Elle

Houda Benyamina avec Divines

Xavier Dolan avec Juste la fin du monde

Nicole Garcia avec Mal de pierres

François Ozon avec Frantz



Meilleur film :

Divines, de Houda Benyamina

Elle, de Paul Verhoeven

Frantz, de François Ozon

Ma Loute, de Bruno Dumont

Mal de pierres, de Nicole Garcia

Les Innocentes, d'Anne Fontaine

Victoria, de Justine Triet

Crédit : Roger Arpajou Fabrice Luchini et Valeria Bruni-Tedeschi interprètent une famille de bourgeois décadents dans "Ma Loute"

Meilleure actrice :

Virginie Efira pour Victoria

Soko pour La Danseuse

Isabelle Huppert pour Elle

Sidse Babett Knudsen pour La Fille de Brest

Marina Foïs pour Irréprochable

Marion Cotillard pour Mal de pierres

Judith Chemla pour Une vie



Crédit : SBS Distribution Laurent Laffite et Isabelle Huppert dans "Elle"

Meilleur acteur :

Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde

Omar Sy pour Chocolat

François Cluzet pour Médecin de campagne

Pierre Niney pour Frantz

Nicolas Duvauchelle pour Je ne suis pas un salaud

Pierre Deladonchamps pour Le Fils de Jean

Fabrice Luchini dans Ma loute

Crédit : Mars Films Pierre Niney dans le rôle de "Frantz"

Meilleure actrice dans un second rôle :

Nathalie Baye pour Juste la fin du monde

Valeria Bruni Tedeschi pour Ma loute

Anne Consigny pour Elle

Déborah Lukumuena pour Divines

Mélanie Thierry pour La Danseuse

Crédit : Diaphana Distribution À gauche de l'image, Déborah Lukumuena dans "Divines"

Meilleur acteur dans un second rôle :

Vincent Lacoste pour Victoria

Laurant Lafitte pour Elle

Vincent Cassel pour Juste la fin du monde

James Thierrée pour Chocolat

Melvil Poupaud pour Victoria

Gabriel Arcand pour Le Fils de Jean

Vincent Cassel dans "Juste la fin du monde"

Meilleur espoir féminin :

Oulaya Amalra pour Divines

Paula Beer pour Frantz

Lily-Rose Depp pour La Danseuse

Noémie Merlant pour Le Ciel attendra

Raph pour Ma Loute

Noémie Merlant dans "Le Ciel attendra"

Meilleur espoir masculin :

Jonas Bloquet pour Elle

Damien Bonnard pour Rester vertical

Corentin Fila pour Quand on a 17 ans

Niels Schneider pour Diamant noir

Crédit : Ad Vitam Niels Schneider dans "Diamant noir"

Meilleur film étranger :

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

Baccalauréat, de Cristian Mungiu

Juste la fin du monde, de Xavier Dolan

Manchester by the sea, de Kenneth Lonergan

Toni Erdmann, de Maren Ade

Moi, Daniel Blake, de Ken Loach

La Fille inconnue, des frères Dardenne



Meilleur premier film :

Cigarette et chocolat chaud, de Sophie Reine

Diamant noir, d'Arthur Harari

Divines, de Houda Benyamina

Rosalie Blum, de Julien Rappeneau

La Danseuse, de Stéphanie Di Giusto



Meilleur film d'animation :

La Jeune fille sans main

Ma vie de courgette

La Tortue rouge



Meilleur court-métrage :

Après Suzanne

Au Bruit des clochettes

Chasse royale

Maman

Vers la Tendresse



Meilleur montage :

Loic Lallemand et Vincent Tricon pour Divines

Job Ter Burg pour Elle

Laure Gardette pour Frantz

Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Simon Jacquet pour Mal de Pierre



Meilleur documentaire :

Dernières nouvelles du cosmos, de Julie Bertuccelli

Fuocoammare, par-delà Lampedusa, de Gianfranco Rosi

Merci Patron !, de François Ruffin

Swagger, d'OIibier Babinet

Voyage à travers le cinéma français, de Bertand Tavernier



Meilleure musique originale :

Gabriel Yared pour Chocolat

Ibrahim Maalouf pour Dans les forêts de Sibérie

Anne Dudley pour Elle

Philippe Rombi pour Frantz

Sophie Hunger pour Ma vie de courgette