MINUTE PAR MINUTE - La sélection des réalisateurs, films, acteurs et actrices pour la 42e cérémonie des César est dévoilée ce 25 janvier.

Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP La 42ee cérémonie des César aura lieu le 24 février

par Capucine Trollion publié le 25/01/2017 à 09:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La course aux César est officiellement lancée. Après la polémique liée à Roman Polanski, d'abord choisi comme président de cette 42e cérémonie, l'Académie s'apprête à dévoiler la liste des nommés pour la soirée du 24 février. Une sélection dévoilée, au lendemain de celle des Oscars où Isabelle Huppert est en lice pour dans la catégorie Meilleure actrice, après son Golden Globes pour Elle. Elle est bien évidemment l'une des favorites de la compétition française, tout comme le film Juste la fin du Monde de Xavier Dolan.



Parmi les autres favoris, Marion Cotillard pour son rôle dans Mal de pierres et la Danoise Sidse Babett Knudsen pour son interprétation d'Irène Frachon dans La fille de Brest. Côté acteurs, Omar Sy pour sa prestation dans Chocolat pourrait être retenu dans la sélection, ainsi que Nicolas Duvauchelle dans Je ne suis pas un salaud.



Rarement une cérémonie des César n'a débuté avec autant de scandale. Une semaine après avoir désigné le réalisateur Roman Polanski comme président de la cérémonie, les réseaux sociaux et de nombreuses féministes se sont enflammés. Le réalisateur, accusé de viol depuis 40 ans, a donc décidé d'abandonner son poste, le 24 janvier.

Découvrez la liste des nommés pour les César 2017

9h52 - Notre journaliste Stéphane Boudsocq donne un aperçu de la célèbre statuette des César.

9h47 - Jérôme Commandeur, le maître de la cérémonie, est lui aussi attendu pour la conférence de presse des César 2017.



9h40 - Isabelle Huppert sera-t-elle nommée pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven ? Il y a de fortes chances, après son Golden Globes de la Meilleure actrice et sa nomination aux Oscars.



9h30 - Plus que 30 minutes avant les annonces des nommés. Pour rappel, cette 42e cérémonie des César sera dédiée à Jean-Paul Belmondo.



9h15 - Bonjour et bienvenue pour suivre l'annonce des nominations en direct sur RTL.fr.