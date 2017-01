RÉACTION - L'actrice, très émue de cette nomination pour son rôle dans "Elle", s'est confiée sur RTL quelques secondes après avoir appris la nouvelle.

> Isabelle Huppert réagit à sa nomination aux Oscars 2017 sur RTL Crédit Image : VALERY HACHE / AFP Crédit Média : Stéphane Boudsocq

par Benjamin Pierret , Stéphane Boudsocq publié le 24/01/2017 à 16:25

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La France a rendez-vous avec Hollywood. Parmi les noms des nommés au Oscars 2017, révélés le 24 janvier, figure celui d'Isabelle Huppert dans la catégorie Meilleure actrice. La comédienne de 63 ans, qui doit cette consécration à son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, a réagi en direct par téléphone sur RTL. Le souffle coupé, celle qui venait d'apprendre sa nomination a confié son émoi : "Je l'apprends à l'instant même, il y a dix secondes. C'est extraordinaire. Je suis très heureuse... Que vous dire d'autre ? Je suis très heureuse".



Ce n'est que lors de cette courte interview que l'actrice a découvert les grands noms du cinéma américain auquel elle se mesurera dans la course à la précieuse statuette : Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) et Ruth Negga (Loving) . "C'est merveilleux, merveilleux d'être en si bonne compagnie. Je les admire toutes. Elles sont toutes merveilleuses. C'est formidable", a déclaré l'actrice, a court de synonymes pour définir son bonheur.

L'ultime consécration d'un film déjà récompensé

L'actrice est alors revenue sur la genèse de ce film, dont le rayonnement international lui a déjà permis d'obtenir le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un rôle dramatique le 8 janvier dernier : "C'est une aventure extraordinaire. Quand on commence un film, on le commence de la manière la plus privée. C'est un saut dans l'inconnu et quand ça se poursuit comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très heureuse pour Paul Verhoeven", a-t-elle conclu, encore sous le choc.



Elle est un thriller sexuel qui raconte l'histoire de Michèle, agressée sexuellement chez elle par un homme cagoulé, qui décide de partir à la recherche de son agresseur. S'installe entre les deux protagonistes un jeu de séduction et de manipulation qui, de toute évidence, a su troubler le public américain.

La France en bonne position

C'est le 26 février que les prix seront remis aux vainqueurs, lors d'une cérémonie au Dolby Theatre de Los Angeles. Elle, pressenti pour figurer dans la catégorie Meilleur film étranger n'y figure finalement pas. Néanmoins, le cinéma français est malgré tout représenté grâce à Ma Vie de courgette, long-métrage franco-suisse, et La Tortue rouge, franco-belgo-japonais, tous deux en lice pour le Meilleur film d'animation. Du côté des grands favoris, on retrouve évidemment La La Land. la comédie musicale de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling et nommée dans pas moins de 14 catégories. Un record détenu jusqu'à aujourd'hui par Titanic, de James Cameron.