L'acteur américain de 55 ans, sera récompensé par l'un des prix prestigieux de la cérémonie des César.

Crédit : ALBERTO PIZZOLI / AFP Julia Roberts et George Clooney amusés lors d'une conférence de presse au festival de Cannes 2016

par Capucine Trollion publié le 02/02/2017 à 20:09

George Clooney aux César ! L'acteur américain sera récompensé par le prestigieux César d'Honneur, le 24 février prochain à la Salle Pleyel. En 2013, il avait reçu le César du Meilleur film étranger pour Argo (de Ben Affleck) qu'il avait produit. Ce sera donc un retour triomphal dans la cérémonie française pour l'acteur, qui sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière, qui a explosé sur le petit écran dans Urgences en 1994, avant d'être propulsé au cinéma dans Une nuit en enfer en 1996 avec Quentin Tarantino et Harvey Keitel, entre autres.



Depuis ses débuts, George Clooney a montré qu'il est un acteur aussi bien pour les comédies, que les drames et les films d'action. "C’est en hommage à son talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur, et avant tout de sa générosité tant artistique que spirituelle que le Cinéma Français lui décernera le César d’Honneur", explique le communiqué officiel des César.