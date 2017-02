publié le 23/02/2017 à 16:40

Qui seront les grands gagnants des César 2017 ? Le suspense est à son comble quelques jours avant la grande cérémonie du cinéma français. Elle sera diffusée en direct le 24 février sur Canal +, depuis le théâtre du Châtelet à Paris. Après Florence Foresti, c'est Jérôme Commandeur qui animera la soirée. À quelques jours de la remise prix, qui sont les chouchous ? Presque sans surprises et avec 11 nominations chacun, Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon sont les favoris de cette année.



Depuis l'annonce des nominations des César 2017, le 25 janvier dernier, les pronostics sur les gagnants vont bon train. Entre Pierre Niney, héros de Frantz, mais aussi Isabelle Huppert, récompensée aux Golden Globes et en lice pour les Oscars, le "duel" sera fort au Théâtre du Châtelet. Sans oublier Divines de Houda Benyamina qui se fait une place (7 nominations) dans la course aux statuettes, tout comme Ma Loute de Bruno Dumont (5 nominations).

"Elle" et "Frantz" : les champions des nominations

Laurent Laffite et Isabelle Huppert dans "Elle"

Cela n'aura échappé à personne que Elle de Paul Verhoeven pourrait briller lors de ces César 2017. Il faut dire que son actrice principale Isabelle Huppert a déjà raflé de nombreux prix à l'international dont le Golden Globes de la meilleure actrice. Adapté du roman Oh... de Philippe Djian, le film raconte l'histoire de Michèle, violée chez elle par un mystérieux inconnu qu'elle se met à traquer. Une prestation très forte d'Isabelle Huppert applaudie de toutes parts. Pour les César, Elle a été nommé dans les catégories les plus prisées dont celles du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice.



Autre grand favori de la 42e édition des César : Frantz de François Ozon. Après Jeune et jolie, le réalisateur français revient en force avec un film tourné en noir en blanc avec Pierre Niney dans le rôle principal. Il incarne un soldat qui part en Allemagne pour rendre hommage à Frantz, l'un de ses compagnons de tranchées. Il rencontre alors la jeune veuve de ce dernier. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire d'amour n'est pas celle que l'on pense. Frantz a séduit le jury puisqu'il est nommé dans 11 catégories, et Pierre Niney pourrait briguer un second César du Meilleur acteur après Yves Saint Laurent en 2015.

"Divines" : la bonne surprise d'Houda Benyamina

Après sa Caméra d'or au dernier Festival de Cannes et une nomination aux Golden Globes, Houda Benyamina s'apprête à défendre son long-métrage pour les César. Dans Divines, elle raconte le quotidien de Dounia, jeune fille qui habite dans un camp, près d'une banlieue, sa meilleure amie Maimouna et la dealeuse Rebecca. Toutes les trois ont soif de pouvoir et d'indépendance entre leurs barres HLM. Dounia décide un jour de travailler Rebecca, pour devenir riche et sa vie en est complètement bouleversée.

Avec 7 nominations pour les César, Divines a créé une belle surprise. Oulaya Amalra, sœur de la réalisatrice; (qui incarne Dounia) est en lice pour le César du Meilleur espoir féminin, tandis que Déborah Lukumuena va concourir pour celui de Meilleure actrice dans un second rôle, au côté de Mélanie Thierry (La Danseuse), Nathalie Baye (Juste la fin du monde), Anne Consigny (Elle) et Valeria Bruni Tedeschi (Ma Loute).

"Ma Loute" : l'inattendue comédie de Bruno Dumont

"Ma Loute" de Bruno Dumont est nommé dans 9 catégories

La comédie burlesque de Bruno Dumont, qui avait divisé la critique au Festival de Cannes a été nommé dans 9 catégories aux César. L'histoire d'une famille bourgeoise déjantée, menée par Fabrice Luchini et Valeria Bruni Tedeschi; dont la fille tombe amoureuse de Ma Loute, le fils d'une autre famille cannibale. Un synopsis qui a de quoi dérouté les spectateurs, mais qui n'est pas moins servi par des acteurs convaincants. Ma Loute est d'ailleurs sélectionné pour le Meilleur film, Fabrice Luchini pour le Meilleur acteur, et Raph pour le Meilleur espoir féminin entre autres.