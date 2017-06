publié le 12/06/2017 à 16:27

La 17e édition de l'Electronic Entertainment Expo (E3) a démarré fort. Depuis le 10 juin et jusqu'au 16 juin, les grands noms du jeu vidéo se réunissent Los Angles et dévoilent leurs nouveaux jeux et consoles à venir. Au programme de ces trois jours : des conférences, des tests de jeux avec des dizaines d'écrans alignés et des animations pour séduire les milliers de joueurs attendus pour l'occasion. Une vaste opération de communication de la part des constructeurs et éditeurs de jeux vidéo qui réserve aussi des traditionnelles surprises.



L'E3 2017 s'est ouverte avec la conférence d'Electronic Arts le 10 juin. Le nouveau trailer de Star Wars : Battlefront II a retenu une attention toute particulière dans la communauté des gamers. Microsoft n'est pas en reste le 11 juin avec sa nouvelle console Xbox One X, qui sortira le 7 novembre prochain. Ces prochains jours, Bethesda ( à qui l'ont doit le superbe Dishonored 2), mais aussi Ubisoft, Sony et Nintendo devront annoncer les prochains jeux de leurs marques.



Electronic Arts mise tout sur "Star Wars : Battlefront II"

> Star Wars Battlefront 2: Official Gameplay Trailer

La star de la conférence d'EA c'est bien le nouveau trailer de Star Wars : Battlefront II (sortie prévu le 17 novembre prochain). Avec une vidéo de deux minutes, le public a pu découvrir plus en détails ce prochain jeu de combats inspirés de la saga Star Wars de George Lucas. deux ans après Battlefront, qui n'avait pas conquis tous les joueurs, EA met la barre très haut pour ce second jeu avec les personnages issus de la nouvelle saga comme Rey et Kylo Ren, mais aussi de la prélogie (épisodes 1,2 et 3) avec Dark Maul, sans oublier Maître Yoda. Le principe du jeu est le même qu'il y a deux ans : le joueur incarne un personnage de l'Empire ou de la Rébellion et mène de grandes batailles.

Un autre jeu qui a aussi fait sensation lors de la conférence d'Electronic Art, c'est bien FIFA 18. Après un premier trailer très convaincant mené par Cristiano Ronaldo, le public a eu droit à une nouvelle vidéo avec le joueur Alex Hunter que vous pouvez incarner pendant le mode "histoire". La suite se déroulera sur le terrain virtuel le 29 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, Xbox 360, PS3 et Nintendo Switch.

Microsoft présente sa nouvelle console : la Xbox One X

Microsoft a dévoilé le nom, le design et le prix de la XBox One X" Crédit : Microsoft

L'une des grandes stars de cet E3 est sans aucun doute la Xbox One X, nouvelle console de Microsoft. Connue auparavant sous le nom de code Project Scorpio, la Xbox One X a révélé ses secrets dans la nuit du 10 au 11 juin. Elle permet à Microsoft de passer à l'étape supérieure des consoles de salons avec une résolution graphique inédite et la réalité virtuelle. La Xbox One X est d'ailleurs présentée comme "la console la plus puissante de l'année". Ses jeux seront d'ailleurs disponibles en résolution 4K (ultra-haute définition) et les jeux de la Xbox One seront compatibles avec cette nouvelle console.



La conférence Microsoft ne s'arrête pas là avec une nouvelle annonce pour les fans de la série de jeux Assassin's Creed. Intitulé Assassin’s Creed Origins, il se déroulera en Egypte et aura un nouvel assassin dans l'aventure nommé Bayek. Il devra d'ailleurs créer la Confrérie des Assassin, dont sont issus tous les héros des jeux de la licence. Le jeu est prévu pour le 27 octobre sur PC, Xbox One et PS4.



Enfin pour les fans du manga Dragon Ball, Microsoft a dévoilé le gameplay de Dragon Ball Fighters Z, le jeu de combats avec tous les héros emblématiques du manga et de la série animée de Goku à Boo, sans oublier le redoutable Freezer. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais Microsoft a annoncé le jeu pour courant 2018 sur PS4, Xbox One et PC.

> DRAGON BALL FIGHTERS Z Trailer (E3 2017) Xbox One X

Bethesda mise sur la réalité virtuelle et dévoile "Heroes of Skyrim"

> The Elder Scrolls: Legends – Heroes of Skyrim Trailer

Parmi les annonces de Bethesda , le jeu Heroes of Skyrim a fait sensation. Prévu pour le 29 juin, il est la nouvelle extension du jeu de cartes digital The Elder Scrolls Legends. Ce jeu de rôle (RPG) reconnu mondialement, vous permet d'arpenter de nouveaux mondes et de combattre des ennemis redoutables. Plus encore, Bethesda a aussi dévoilé le trailer de The Elder Scrolls V : Skyrim, le portage du célèbre jeu sur Nintendo Switch avec un héros qui ressemble à Link, le protagoniste de la série de jeux Zelda.



Enfin Bethesda a misé gros sur la réalité virtuelle (VR) avec deux jeux qui fonctionneront avec le HTC Vive. D'abord Doom VFR, Jeu de tir à la première personne (FPS) où le héros est un Marine obligé de repousser une invasion de démons sur la planète Mars, puis avec Fallout VR, qui se déroule dans un monde post-apocalyptique où votre personnage devra survivre dans la ville de Boston après un long séjour dans un abri anti-atomique.