publié le 06/04/2017 à 14:10

Microsoft est prêt à détrôner Sony et sa PlayStation. Le 6 avril, le site Eurogamer a dévoilé en exclusivité la Xbox Scorpio, dernière console de la maison mère de la Xbox, Xbox One et Xbox One S. Présentée comme la console la plus puissante de l'année, la Scorpio entend chambouler le marché du jeu vidéo et révolutionner le quotidien des gamers. Mais, il faudra patienter jusqu'à l'E2017, la grand-messe du jeu vidéo en juin pour découvrir son véritable nom et son prix. L’impatience des joueurs est donc immense après cette première présentation "technique" de la console très alléchante pour les spécialistes.



Après la PS4 Pro et la Nintendo Switch, c'est donc au tour de Microsoft de dévoiler sa nouvelle machine. Nommé Scorpio, elle permet à Microsoft de passer à l'étape supérieure des consoles de salons avec une résolution graphique inédite et la réalité virtuelle. Sans oublier la 4K, l'ultra-haute définition qui offrira une qualité de jeu impeccable. Quels sont donc les autres atouts de cette Scorpio ? La rédaction vous dit tout.



> Project Scorpio Exclusive: Final Specs Revealed!

Une puissance inégalée

Microsoft avait annoncé "la couleur" l'été dernier : la Scorpio sera "la console la plus puissante qui ait jamais été créée". Il faut dire que son "coeur" regorge de hardwares (matériel informatique) qui surpassent les autres machines. par exemple, Le site Eurogamer, qui a obtenu l’exclusivité sur les premiers détails de la Scorpio explique "qu'elle sera 4,6 fois plus puissante que la Xbox One". Concrètement, les joueurs pourront donc découvrir des jeux avec une qualité visuelle exceptionnelle. Un point en plus pour la Scorpio, qui devrait ainsi tourner à plein régime pendant une partie pour proposer le meilleur du gaming : une immersion totale dans un jeu, sans avoir besoin d'un casque de réalité virtuelle.

Les jeux de la Xbox seront compatibles avec la Scorpio

Les porte-monnaie des joueurs peuvent être rassurés, Eurogamer a tenu à expliquer que les jeux de la Xbox One et Xbox 360 seront compatibles avec la Scorpio. Et même s'ils ne sont pas 4K, ils pourront bien être utilisés sur la nouvelle console, tout comme les accessoires de la Xbox One, mais aussi du reste de la famille Xbox. Plus encore, Phil Spencer, le dirigeant de Microsoft a annoncé "qu’aucun jeu ne sera exclusif à la Xbox Scorpio". L'entreprise se démarque donc de Nintendo qui a annoncé un catalogue de jeux spécialement conçus pour la Switch, sur le marché depuis un mois.



Après cette première présentation, le reste des infirmations concernant le prix et la date officiels de sortie de la Scorpio seront dévoilée lors de l'E3 2017, la grand-messe du jeu vidéo qui aura lieu du 13 au 15 juin prochain. D'ici là, Microsoft aura le temps d'augmenter l'impatience des fans atour de cette nouvelle machine qui n'a pas encore de design officiel.