publié le 12/06/2017 à 16:50

Les rumeurs disaient donc vrai, Assassin's Creed Origins remontera aux sources de la saga des jeux Ubisoft. Plus précisément dans l'Égypte des pharaons, en 49 avant J.C. et avant la naissance de la célèbre confrérie qui s'oppose aux Templiers comme les joueurs l'ont découvert lors de la conférence Microsoft pendant l'E3 à Los Angeles. C'est une grande première dans l'histoire de la licence car jusqu'à présent les nouveaux épisodes d'Assassin's Creed se déroulaient dans l'époque suivant celle du précédent volet.



Le héros d'Assassin's Creed Origins se nomme Bayek. Il est l'héritier d'une longue lignée de guerriers engagés par les pharaons pour protéger les villes et les temples de toutes attaques criminelles. C'est avec Bayek que les joueurs découvriront comment la confrérie des Assassins a vu le jour au cours de nombreuses missions dans les rues égyptiennes, mais aussi les tombeaux, les déserts.

De nouveaux lieux qui regorgent donc de dangers pour notre héros, qui sera accompagné de l'aigle Senu, indispensable pour repérer les lieux et les ennemis avant une attaque, comme on le voit dans le gameplay. Quant à Bayek, il est armé d'un arc et maîtrise le combat au corps à corps. La suite se l'aventure se déroulera le 27 octobre sur PC, Xbox One et PS4.