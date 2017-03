publié le 07/03/2017 à 18:05

C'est un record pour Nintendo. Le constructeur japonais, qui a dévoilé sa nouvelle console, la Switch, le 3 mars dernier, a enregistré un record de vente en France. Celle-ci s'est vendue à 105.000 exemplaires, un record historique pour Nintendo qui n'a pas réalisé un tel score depuis 1980 en Hexagone. Le constructeur remplit donc largement son objectif, celui de dépasser les ventes de la Wii, vendue à 95.000 exemplaires en France, lors de sa sortie en novembre 2006. Un beau score donc, malgré les petits soucis techniques survenus lors du lancement de la Switch.



En effet, certains joueurs ont remarqué un problème de connexion avec le Joy-Con gauche (la manette bleue de la Switch). Lors du test de la Nintendo Switch et de Zelda : Breath of The Wild, le nouveau volet des aventures de Link, sorti le 3 mars, notre journaliste a ainsi noté que les mouvements du personnage étaient retardés.

Il n'empêche que les joueurs français se sont quand même massivement précipités sur l'achat de la Switch et de Zelda : Breath of The Wild, plébiscité par les joueurs du monde entier. Fabuleux, innovant, le nouveau Zelda, est l'un des meilleurs ambassadeurs de la Switch et explique sans doute en partie l'incroyable accueil de la dernière console de Nintendo. Ce Zelda rompt avec de nombreux codes traditionnels de la saga et utilise au mieux les fonctionnalités de la Switch.