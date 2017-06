publié le 13/06/2017 à 19:17

Depuis le début de la semaine, les grands noms du jeu vidéo se donnent rendez-vous à Los Angeles pour dévoiler leurs consoles et leurs nouvelles franchises. Des milliers de visiteurs se pressent chaque jour pour les découvrir en exclusivité. La conférence Nintendo était l'une des plus attendues de l'E3 2017. Le 12 juin, le géant nippon a présenté trois grands jeux qui ont retenu l'attention des joueurs avec des trailers convaincants et mystérieux.



La première bande-annonce à retenir est courte, mais intense. C'est celle de Metroid Prime 4. Aucune image, mais simplement une bonne nouvelle : le jeu est actuellement en développement et sortira sur la Nintendo Switch. Les fans de jeux vidéo action/aventure et de science-fiction doivent donc se contenter de peu, même s'ils attendent ce quatrième volet avec impatience.

Les amateurs de jeux de rôles (RPG) sont servis avec la bande-annonce époustouflante de Xenoblade Chronicles 2. Attendu pour l'hiver 2017 sur la Switch, le jeu permettra de partir à la découvert d'un monde inédit où les derniers vestiges de la civilisation se trouvent sur le dos de colosses appelés Titans. Rex et Pyra, les protagonistes devront tout faire pour retrouver Elysium, le paradis ultime pour l'humanité.

> Xenoblade Chronicles 2 – Bande-annonce de l'E3 2017 (Nintendo Switch)

La dernière annonce concerne Pokémon. Après avoir annoncé cinq nouveaux jeux la semaine dernière, Nintendo a communiqué sur Pokémon RPG pour la Nintendo Switch (décidément le géant nippon fait la part belle à sa nouvelle console). Ce prochain jeu de rôle est pour le moment au stade du développement. Il faudra donc patienter avant d'en savoir plus. Les fans bouillonnent déjà.