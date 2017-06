publié le 12/06/2017 à 11:19

Le voile est enfin levé sur la nouvelle console de Microsoft. Après plusieurs mois d'attente, le géant américain a présenté la XBox One X dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 juin lors de la conférence de l'E3 2017, la grand-messe du jeu vidéo à Los Angeles. Connue jusqu'ici sous le nom de code Project Scorpio, cette nouvelle console veut concurrencer la PlayStation 4 Pro de Sony, sortie à la fin de l'année 2016. La XBox One X n'est pas une nouvelle génération de console à proprement parler, et n'est pas non plus une surprise.





Elle est la plus compacte de la gamme XBox et fera tourner ses jeux en résolution 4K : une différence qui sera réellement visible sur les téléviseurs de plus de 60 pouces. La XBox One X sera commercialisée à partir du 7 novembre pour un prix de 499 euros :une console premium, qui sera compatible avec tous les jeux de la XBox One déjà disponibles.

Microsoft a aussi présenté 42 jeux, dont 22 en exclusivité pour la XBox. Sont très attendus Forza 7, State of Decay 2, Sea of Thieves, qui sortira en 2018 et Ori and the Will of Wisps. Ils promettent une qualité visuelle exceptionnelle sur la XBox One X.