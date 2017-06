publié le 10/06/2017 à 17:05

Chaque année à Los Angeles, les constructeurs de consoles et les studios se réunissent pour la convention de l'année dédiée aux jeux vidéo : l'Electronic Entertainment Expo ou E3. Au programme, des écrans alignés par dizaines et des animations pour les milliers de joueurs qui viendront essayer les derniers titres et quelques exclusivités. L'E3 est aussi un événement pour la presse spécialisée et l'industrie vidéoludique. Une grand-messe de communication où les prochains blockbusters et les consoles sont annoncées.



Si les acteurs du secteurs gardent toujours quelques surprises pour leurs présentations et créer l’événement avec des nouveaux concepts ou des suites inattendues, la majorité des jeux présentés sont d'ores et déjà pressentis. Suite de grandes sagas, espoirs des joueurs, nouvelle consoles... Tour d'horizon des annonces qui marqueront cet E3 2017.

Les principales présentations

Samedi 10 juin, c'est Electronic Arts qui ouvrira le bal dès 21h - heure française - avec sa présentation. C'est la suite du jeu de tir multijoueur Star Wars:Battlefront qui sera particulièrement scrutée.

Dimanche 11 juin, Microsoft sera le premier des trois grands constructeurs-éditeurs de jeux à faire ses annonces à 23h. Après la sortie de la Nintendo Switch et alors que le géant américain est à la peine face à une Playstation 4 quasi-hégémonique, Microsoft va annoncer sa prochaine console toujours plus puissante : la Xbox Scorpio. Prix, date de sortie, spécification technique... Ces informations devraient être révélée avec une promesse : être la plus puissante console du marché (en attendant la Playstation 5).



Lundi 12 juin, le studio Bethesda dévoilera ses nouveaux titres vers 6 heures du matin. Après Skyrim, les joueurs espèrent une suite à la saga de fantasy The Elder Scrolls afin de retrouver sortilèges, haches et dragons dans un univers encore plus gigantesque et riche. Les amoureux de Game of Thrones s'y retrouveront.



Mardi 13 juin sera le grand jour pour l'E3. Ubisoft commencera les hostilités vers 3 heures du matin avec des annonces de ses deux grandes licences : Assassin's Creed et Far Cry. Au même moment le constructeur et éditeur japonais Sony devrait annoncer une série de sorties particulièrement attendues : Day's Gone et ses hordes de zombies dont les premières vidéos ont fait sensation, The Last of Us 2, suite du chef d'oeuvre post-apocalyptique et meilleur jeu de 2013. Le studio From Software devrait faire des annonces : certaines espèrent une suite au lovecraftien Bloodborne ou une nouvelle saga proche du gameplay intraitable de Dark Souls. On espère en savoir plus aussi sur Destiny 2, Final Fantasy VII Remake et God of War 4. Il y a peu de chances que Sony annonce une Playstation 5 mais une PS4 Pro Slim pourrait être annoncée pour ne pas laisser Nintendo et Microsoft seuls sur le terrain du hardware. Nintendo finira la danse à 18h avec Super Mario Odyssey. Le jeu de plateforme promet d'être le prochain grand succès de la toute nouvelle Switch.