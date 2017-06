publié le 13/06/2017 à 18:53

Mario quitte son Royaume du Champignon pour la Terre. Dans Super Mario Odyssey, le célèbre plombier moustachu va devoir réaliser toutes sortes de missions dans un milieu urbain inédit. Présenté lors de l'E3 à Los Angeles, ce nouveau jeu Nintendo devrait réjouir les fans du personnage, mais aussi du géant nippon. Avec Super Mario Odissey, Nintendo prépare donc le retour du plombier le 27 octobre prochain après la sortie réussie de Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch, et le prochain Mario + Lapins Crétins, annoncé lors de la conférence Ubisoft à Los Angeles.



Prévu pour la fin 2017 sur la Switch, Super Mario Odyssey reste fidèle au modèle de plate-forme des précédents jeux. Grande nouveauté : Mario pourra lancer sa casquette pour combattre ses ennemis. Il pourra aussi chevaucher des dinosaures ! Le jeu s'annonce d'ores et déjà comme le prochain succès de la Switch, après ses ventes records en France (et dans le monde) grâce à Zelda : Breath of the Wild.