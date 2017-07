publié le 14/07/2017 à 16:33

À quelques jours du Comic-Con de San Diego, un autre rendez-vous annuel est très attendu. Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet, Disney tient en Californie la convention D23, pendant laquelle la firme fait généralement de grandes annonces, qu'ils concernent les parcs d'attraction ou les films en live-action.



Si l'événement passait assez inaperçu lors de ses débuts en 2009, les achats de The Walt Disney Company ces dernières années : Marvel Entertainment en 2009, puis Lucasfilm en 2012 ont donné plus d'intérêt à la convention bisannuelle, qui dévoile toujours des informations sur les longs-métrages à venir.

Avec plusieurs films Star Wars et Marvel annoncés entre 2017 et 2019, cette édition 2017 de la D23 devrait être riche d'annonces concernant les projets en cours et les projets futurs. Quelques personnalités des deux mondes seront présentes pour faire ces annonces, notamment Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi.

Rian Johnson devrait en dire plus sur "Star Wars 8"

Il est sans doute l'une des personnalités les plus attendues de cette édition 2017 de la D23. Rian Johnson est le réalisateur de Star Wars : épisode VIII : Les Derniers Jedi, qui doit sortir le 13 décembre 2017 en France. À moins de six mois de son arrivée dans les salles obscures, le film garde encore une grande part de mystère.



Si la diffusion d'un trailer est très improbable, elle devrait avoir lieu lors du Comic Con de San Diego, on peut tout de même espérer obtenir quelques anecdotes de tournage de la part de Rian Johnson. Mieux, le réalisateur pourrait dévoiler l'habituel making-of des films Star Wars, une sorte de mise en bouche avant la prochaine bande-annonce.

> STAR WARS LES DERNIERS JEDI Bande Annonce VF (2017)

Le titre du spin-off sur Han Solo enfin dévoilé ?

C'est une autre des révélations très attendues sur la saga Star Wars. Si le spin-off sur Han Solo ne sortira en salle qu'en 2018, il fait déjà beaucoup parler de lui. Après le renvoi des deux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, Lucasfilm a embauché Ron Howard et le projet semble avancer.



Mais sans titre officiel, le film semble toujours incertain. Lui donner un vrai nom dissiperait tous les doutes après ses débuts compliqués et pourrait être un indicateur de l'intrigue, en attendant le premier trailer.

Un nouvel hommage à Carrie Fisher

Carrie Fisher joue la princesse Leia dans "Star Wars" Crédit : Lucasfilm

Ce sera sans aucun doute un des moments les plus émouvants de cette édition. Disney va rendre hommage à Carrie Fisher, décédée le 27 décembre dernier des suites d'un arrêt cardiaque. L'actrice, qui a incarné la princesse Leia dans la saga Star Wars pendant 40 ans, était très appréciée des fans pour son humour et sa gentillesse envers eux.



L'hommage aura lieu vendredi 14 juillet à 10 heures, heure local, lors de la cérémonie des Disney Legends Award. Mark Hamill, qui interprète Luke Skywalker dans la saga, est attendu pour prononcer quelques mots.

Des détails sur "Avengers : Intinity War"

Les annonces sur les films de Marvel sont aussi très attendues. Après la sortie de Spider-Man : Homecoming le 12 juillet en France, sept films sont prévus entre novembre 2017 et juillet 2019. C'est particulièrement Avengers : Infinity War qui est très attendu des fans, car peu d'informations ont fuité à son sujet.



Un événement est dédié au film Marvel le samedi 15 juillet à 19 heures, heure française. Des images inédites doivent être dévoilées à ce moment-là et peut-être même le casting complet du film, voire un premier poster. Avengers : Infinity War sortira en France le 25 avril 2018.