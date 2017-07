publié le 12/07/2017 à 10:57

Saviez-vous qu'avant d'obtenir le rôle de Jon Snow, Kit Harington avait auditionné pour les personnages de Cersei, Arya, Daenerys et même Hodor ? C'est en tout cas ce qu'affirme Jimmy Kimmel, dans son émission du 10 juillet 2017. Invité sur le plateau du célèbre talk-show américain, l'interprète du roi du Nord s'est prêté au jeu des fausses auditions à l'occasion de la sortie imminente de l'avant-dernière saison de Game of Thrones, pour le plus grand bonheur des fans.



Kit Harington a ainsi troqué son célèbre manteau noir de Corbeaux pour les perruques de Cersei, Arya, Ygritte ou Daenerys. Prêtant également ses traits au Roi de la Nuit et même à Hodor, l'acteur britannique a définitivement donné de sa personne.

Mention spéciale aux costumes, aux faux seins en plastique et à Harry Potter qui font des apparitions surprises dans cette vidéo hilarante. De quoi patienter avant le retour de la série, le 16 juillet prochain.