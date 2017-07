VIDÉO - "Star Wars" : nouvelles images du tournage du spin-off sur Han Solo

publié le 11/07/2017 à 09:54

TMZ a encore frappé fort en publiant une vidéo et quelques images du tournage du spin off de Star Wars centré autour du personnage de Han Solo. Le célèbre contrebandier de l'espace incarnée par Harrison Ford retrouvera sa jeunesse sous les traits d'Alden Ehrenreich. Dans cette scène on peut apercevoir la silhouette de ce jeune Han Solo accompagné du très reconnaissable wookie Chewbacca.



La paire est accompagnée de l'acteur Woody Harrelson qui jouera un personnage baptisé Beckett. Il porte une longue toge sable qui pourrait évoquer l'ordre Jedi sans qu'il soit possible de tirer une conclusion définitive sur son rôle exact. On peut aussi apercevoir une jeune femme vêtue de blanc. Peut-être Emilia Clarke ?

La scène semble se dérouler dans une galerie ou un musée puisque l'on distingue dans le décor de nombreuses vitrines gorgés d’artefacts. D'après le site américain, ces images dateraient d'avant la reprise du projet Han Solo par le réalisateur Ron Howard qui a récemment remplacé Phil Lord et Chris Miller. Il y a donc de fortes chances que cette scène ne soit pas conservé dans l'oeuvre finale.

TMZ a des photos de tournage de #HanSolo, dans un genre de musée https://t.co/XnNTemDYzJ — CloneWeb (@cloneweb) 10 juillet 2017