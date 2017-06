publié le 21/06/2017 à 11:13

Stupeur chez les fans de Star Wars, et plus particulièrement de Han Solo. Mardi 20 juin, LucasFilm a annoncé que les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller n'étaient plus aux commandes du prochain spin-off dédié au jeune contrebandier. Une annonce qui peut surprendre les amateurs de la galaxie très très lointaine, le film étant en tournage depuis le mois de février.



Pour expliquer cette décision, la présidente de LucasFilm Kathleen Kennedy a mentionné dans un communiqué des "visions créatrices différentes pour ce film" : "Nous avons décidé de nous arrêter là." Les deux cinéastes, qui ont notamment œuvré sur La Grande Aventure Lego et 21 Jump Street, ont confirmé cette déclaration : "Notre vision et notre méthode n'étaient pas alignées avec nos partenaires sur ce projet. D'habitude, nous ne sommes pas fans de l'expression 'divergences artistiques' mais pour une fois, ce cliché est vrai."

Un nouveau réalisateur devrait être prochainement annoncé

Selon Variety et le Hollywood Reporter, ce clash entre la production et les réalisateurs aurait commencé dès le début du tournage : "Ils n'avaient pas la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils devaient faire. Même la manière dont ils pliaient leurs chaussettes ne plaisait pas à Kathleen Kennedy." Cette même source rapporte des divergences à propos du scénario mais surtout sur la vision du personnage d'Han Solo.



Suite à cette décision, la production fait une courte pause pour commenter ce qui a déjà été tourné et faire le tri. Un nouveau réalisateur devrait être annoncé très prochainement : selon le Hollywood Reporter Ron Howard (Apollo 13), Joe Johnston (Jumanji) ou Lawrence Kasdan (scénariste du film) pourraient reprendre le flambeau. Malgré ce contre-temps, la sortie du film est pour le moment toujours prévue pour mai 2018.