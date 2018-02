publié le 09/02/2018 à 10:51

C'est l'événement ce vendredi 9 février sur France 2 à partir de 21 heures. Cette année, la 33ème cérémonie des Victoires de la musique est placée sous le signe de la nouveauté. À la présentation, on retrouve Daphné Bürki. Elle animera la soirée musicale pour la première fois dans un cadre inédit, celui de la Seine Musicale près de Paris.



Côté nominations, il est temps de lancer les pronostics.Tout d'abord dans la catégorie Artiste féminine, trois chanteuses convoitent le titre : Catherine Ringer, Louane et Charlotte Gainsbourg. Cette dernière serait en bonne voie pour remporter son premier prix aux Victoires. Son disque Rest publié fin novembre est son meilleur album.

Chez les hommes, Bernard Lavilliers affrontera deux artistes de la scène urbaine. D'abord le rappeur Orelsan. Avec le percutant La fête est finie, l'artiste concourt dans trois catégories, dont deux où il pourrait gagner des prix. Celui de la création audiovisuelle pour le clip Basique et celui de l'Album de musiques urbaines. La Victoire de l'Artiste Masculin de l'année pourrait revenir donc à Soprano, plus gros vendeur de disques en 2017 avec L’Everest.



MC Solaar, Juliette Armanet et Fishbach parmi les favoris

Dans la catégorie Album de chansons, on retrouve le duo Brigitte, Albin de la Simone et MC Solaar. Après dix ans d'absence discographique, le rappeur a réussi son come-back avec Géopoétique. Grâce à ce nouvel opus, MC Solaar devrait être récompensé.



Pour le prix de l'Album révélation, trois jeunes artistes sont en compétition : le duo suisse Aliose, Petit Biscuit et Juliette Armanet. Invitée de l'émission mardi dernier, elle est sans conteste la favorite pour remporter le titre.



Pour la Victoire de la Musique de l'Album Rock de l'année, les nommés sont BB Brunes, le duo Lady Sir et Shaka Ponk, qui pourrait bien repartir avec le trophée. Côté album électro, on verrait bien Fakear rentrer chez lui avec la récompense. Pour le Prix de l'Album Musiques du monde, aucun débat : le gagnant sera Matthieu Chedid avec le splendide Lamomali.



Pour les Victoires qui récompensent le live, les nommés sont Camille, Gérard Depardieu et Julien Doré. Notre coup de cœur va à la chanteuse Camille. Enfin chez les jeunes pour le prix de la Révélation scène, on retrouve le rappeur et écrivain Gaël Faye, Eddy de Pretto et la chanteuse Fishbach qui serait pour nous la vraie révélation scène.