publié le 01/12/2017 à 17:40

On arrête plus le vieux briscard. À 71 ans, l’auteur-compositeur-interprète Bernard Lavilliers a publié son 21 opus studio. Onze chansons qui forment un tout des plus convaincants.

Et comme bon nombre d’artistes, Bernard Lavilliers fait partie de ces chanteurs marqués par l’actualité, tragique.



L’album a pour fil rouge quatre chansons qui, écoutées à la suite, racontent une histoire : celle d'un enfant originaire de Charleroi, qui prend les armes -littéralement- un Vendredi 13. Terrifiant.

L’artiste invoque l’agressivité ambiante dans le monde de l’entreprise sur différents titres, comme Bon pour la casse et Fer et défaire. Mais le disque n’est pas que violence. Les amateurs retrouvent aussi de la tendresse, à travers deux ballades dans un Paris presque désuet. Des titres signés par le maître de la poésie, Benjamin Biolay en personne.



Sa galette s’achève sur un morceau particulièrement inspiré, une ode à la musique et l’inspiration soit L’Espoir. Qu’il interprète d’ailleurs en duo avec Jeanne Cherhal. Le public du Grand Studio RTL a ainsi pu profiter d’un avant-goût de son album, et par extension, de sa sensibilité et sa vivacité.





