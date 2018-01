Victoires de la musique 2018 : Sting président d'honneur de la cérémonie

publié le 25/01/2018 à 16:46

L'histoire d'amour se prolonge entre Sting et la France. La présidente des Victoires de la musique Natacha Krantz-Gobbit a annoncé mercredi 24 janvier via un communiqué que l'artiste britannique présiderait la 33ème édition de la cérémonie musicale.



Deux semaines après l'annonce des nominations, la présidente de l’événement explique son choix : "Sting est un artiste accompli, une figure pour toutes les générations, un modèle qui a su inspirer le monde artistique". Auteur-compositeur-interprète engagé, l'ex-chanteur du groupe The Police met sa notoriété au service des causes politiques et écologiques.



Son amour pour la France n'est plus à prouver. Touché par les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, notamment ceux du Bataclan, Sting est le premier musicien à être venu s'y produire un an après la tragédie. "Il fallait trouver le bon ton pour jouer et célébrer la musique et la vie", confiait-il à l'époque. Avant sa venue en France, le chanteur britannique travaille actuellement son prochain album avec le rappeur jamaïcain Shaggy.

Présentée cette année par Daphné Burki, la 33ème édition des Victoires de la musique sera diffusée le 9 février prochain en direct de la Seine musicale sur France 2.

