publié le 02/02/2018

Toujours sur le devant de la scène après près de quatre décennies de musique, d'albums et de scène, Catherine Ringer fait son grand retour avec Chroniques et Fantaisies en novembre dernier, six ans après Ring n' Roll.



Fidèle à son identité musicale, l'ancienne chanteuse du groupe Les Rita Mitsouko raconte, non sans énergie, la vie et l'amour avec poésie et à grand renfort de synthétiseurs dans Senior et Un bien bel homme, les deux premiers extraits de ce nouvel album en solo.

Femme de scène, Catherine Ringer, 60 ans, sera en tournée dans toute la France jusqu'au 6 juillet prochain. Elle sera par exemple de passage à Orléans le 20 mars, au Zénith Pyrénées, à Pau, le 21 avril, et partagera avec Deep Purple l'affiche du festival Pause Guitare, à Albi le 6 juillet 2018.

