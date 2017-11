publié le 10/11/2017 à 18:24

Et le revoilà, après une pause d’une décennie. Mc Solaar, pionnier du rap français, fait à nouveau parler de lui avec l’opus Géopoétique. Cette pause, il ne l’avait pas imaginé si longue (elle devait durer trois ans). Mais elle fut artistiquement salvatrice.



En découle pas moins de 19 pistes, passant du slam au rap avec agilité. Les ambiances varient aussi, d’un titre à un autre : jazz, funk, pop… L’homme est un acrobate musical et lexical qui n’a rien perdu de sa verve. Le harcèlement ou la course aux billets restent les marottes qu’il aime dénoncer.

Sans toutefois jamais oublier son second degré. Sonotone, le morceau qui l’a relancé, est la preuve. Il faut dire qu’il fallait marquer le coup, la planète rap étant désormais occupée par Orelsan, Black M, Maître Gims ou Nekfeu, pour ne citer qu’eux. "Oui j’ai eu peur de revenir, avouait-il au micro de RTL, sincère. Comme je les aime, qu’ils sont talentueux et qu’ils peuvent faire des choses que je ne peux pas. Mais les styles changent, il y a des parfums tous les mois. Et on m’a dit garde une partie de son style, solarien, parle et tout ira bien." Sa singularité le place, comme toujours, en dehors de la mêlée. Ne manquez pas sa prestation dans Le Grand Studio RTL, aux côtés de Seal et Bigflo et Oli.



