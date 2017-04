JAMES BLUNT - Don't give me those eyes (LIVE) Le Grand Studio RTL

publié le 07/04/2017 à 17:55

Cinq ans après son dernier album solo, Matthieu Chedid dévoile un nouvel album baptisé Lamomali, dans les bacs vendredi 7 avril. Un projet collectif réalisé avec Toumani Diabaté et son fils Sidiki, maîtres de la kora (luth-harpe africaine à 21 cordes), mais aussi d'autres artistes d'univers différents, Fatoumata Diawara, Jain, Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino ou Amadou et Mariam.



Après le titre Amssétou, extrait de l’album Mister Mystère, sorti en 2009, c'est à nouveau autour du Mali que ce disque tourne. "C'est le disque que je voulais faire depuis longtemps", a confié l'artiste. D'ailleurs, Matthieu Chedid travaille avec des artistes maliens depuis plus de dix ans.



Autant de talents qui font de cet opus une déclaration d'amour au Mali, et à l'humanité entière. Matthieu Chedid, accompagné par Fatoumata Diawara, Oxmo Puccino et ses musiciens, en a profité pour faire une halte dans Le Grand Studio RTL, le temps d'interpréter quatre titres. Trois morceaux, Le Bal de Bamako, Cet Air et Une âme, extraits de son dernier album, Lamomali, mais également Je dis aime, l'un de ses tubes, sorti en 1999.



