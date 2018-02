publié le 08/02/2018 à 13:14

La grand-messe de la musique française approche. Ce vendredi 9 février 2018, les Victoires de la Musique vont encenser les grands artistes de l'année passée pour les couvrir de gloire et d'une lumière souvent précieuse pour leurs carrières.



Parmi la liste des nommés cette année, c'est le rappeur Orelsan qui domine. L'auteur de La fête est finie concourt pour le prix de l'artiste masculin, celui de l'album de musiques urbaines et de la création audiovisuelle pour le clip de son morceau Basique. D'autres grands noms de la musique pourraient se voir récompensés : Charlotte Gainsbourg, Louane, Catherine Ringer, Bernard Lavilliers, Soprano, les Brigitte, BB Brunes, MC Solaar... vont se disputer les récompenses.

Dans cette sélection, deux catégories sont particulièrement observées : les révélations. Cette année la Victoire de l'Album révélation reviendra à Aliose, Juliette Armanet ou Petit Biscuit. La statuette de la Révélation scène ira quant à elle à Eddy de Pretto, Gaël Faye ou Fishbach. Petite présentation de ces nouvelles voix qui ne manqueront pas de vous séduire.

"Comme on respire" d'Aliose

Alizée et Xavier, encore peu connus dans l'Hexagone, pourraient bien devenir les prochains artistes qui comptent sur la scène folk. Aliose, le duo qu'ils forment, vient tout droit de la Suisse. Après deux albums auto produits, Aliose en 2009 et Le Vent a tourné en 2012, les deux musiciens ont signé avec Warner France. Une évolution qui ravit les deux artistes, qui y voient l'opportunité de faire découvrir leur travail au monde francophone.

"Petite Amie" de Juliette Armanet

Elle a lâché le journalisme pour la musique et grand bien lui en a pris. Juliette Armanet, 33 ans, a sorti en avril dernier son premier album, Petite amie. Le changement d’orientation professionnel a payé. "Je suis tellement heureuse que le disque soit bien accueilli, que ce soit aussi bienveillant, a-t-elle confié au micro de RTL. Il y a une forme de délivrance quand on fait un album, on a envie que les gens se l'approprie donc je suis hyper heureuse".



L’album puise inlassablement dans le meilleur de la variété française. On lui prête des affinités avec les références du genre, Véronique Sanson en tête. Il faut dire que les deux artistes ont la même grande source d’inspiration : l’amour.

"Présence" de Petit Biscuit

Son nom de scène fait vibrer les foules du monde entier. Le jeune DJ prodige Petit Biscuit, de son véritable nom Mehdi Benjelloun, se produira d'ailleurs très bientôt à Coachella en 2018, le festival californien et véritable "place to be" pour tout bon artiste à la mode qui se respecte.



Pour son premier album, ce nouveau nom de la scène électro a notamment collaboré avec Møme en featuring avec Isaac Delusion pour le morceau Gravitation. On peut également y retrouver d'autres artistes internationaux de renom comme Lido, Bipolar Sunshine ou encore Panama.

Eddy de Pretto

Son style se partage entre rap, slam et variété française. Un "non-genre" qu'Eddy de Pretto revendique volontiers. Révélé lors du Printemps de Bourges en avril dernier, le chanteur de 25 ans a sorti son premier EP, Kid.



Dans ce disque produit par le label berlinois "Colors", Eddy de Pretto aborde des sujets de la vie quotidienne. La débauche dans Fête de trop, les clichés sexistes et machistes dans Kid ou encore ses amours déçus dans Random. Des textes rythmés qui rappellent les classiques du rap français aux paroles lyriques à la Jacques Brel, le nouveau venu de la scène française cultive une ambiguïté musicale qui séduit le public.

Gaël Faye

Vous connaissez peut-être Gaël Faye, l'écrivain ? Il a reçu le Goncourt des lycéens en 2016 pour son premier roman Petit pays publié chez Grasset. L'auteur franco-rwandais s'est inspiré de son enfance au Burundi pour ce livre écrit à travers les yeux de Gabriel, petit garçon dont la mère, Rwandaise, est réfugiée, et dont le père, Michel, est un expatrié français installé au Burundi depuis 1972. Il y raconte la montée du conflit entre Hutus et Tutsis.



Mais avant les romans, Gaël Faye posait ses mots dans ses raps. Des textes et compositions musclées qui lui valent aujourd'hui une nomination aux Victoires de la Musique. En 2013 il a produit son premier album studio baptisé Pili-Pili sur un croissant au beurre et il a offert une nouvelle proposition en 2017 avec son EP Rythmes et Botanique.

Fishbach

À tout juste 25 ans, la chanteuse Fishbach rencontre le succès avec son premier album À ta merci. Elle a composé la quasi-totalité de son album à Charleville-Mézières dans le grenier de sa maison familiale, qu’elle a rebaptisé "le purgatoire", à l'aide d'une "appli à 3,99 euros". "Avec huit pistes, il faut qu’on fasse une chanson", assure-t-elle, "c’est très rapide, c’est très intuitif".



Parmi les 12 titres de son album, Fishbach, ou Flora Fischbach pour l'état-civil, confesse une petite préférence pour Mortel. Le "jamais rien vu d’aussi mortel que ces tirs au hasard" qui revient à plusieurs reprises sur ce titre, paru sur un EP le 10 novembre 2015, a pris un tout autre sens lorsque les attentats de Paris et Saint-Denis ont été commis trois jours plus tard. "Cette chanson me fait un bien fou, quand on dit que je chante avec mes tripes, c’est vrai", confiait-t-elle au micro de RTL, "il y a quelque chose de très particulier parce que je sens qu’on partage quelque chose avec le public".