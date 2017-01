Cette année, pour la première fois, Jean-Jacques Goldman sera absent du spectacle toulousain. Mais Les Enfoirés promettent tout de même une tournée exceptionnelle à Toulouse, du 18 au 23 janvier.

Attention aux départs. Les Enfoirés se retrouvent à partir du 18 janvier au Zénith de Toulouse pour leur nouveau spectacle organisé au profit des Restos du cœur. Mais la troupe de célébrités françaises, mélangeant aussi bien acteurs, chanteurs que sportifs, se passera de plusieurs de ses piliers, à commencer par celle de Jean-Jacques Goldman, Enfoiré depuis toujours.



Deux autres noms emblématiques de la bande manqueront aussi à l'appel pour cette nouvelle tournée toujours placée sous le signe de la solidarité et du vivre-ensemble. Celui d'abord de Mimie Mathy, à cause de problèmes de dos, mais aussi Alizée, pour des problèmes d'emploi du temps. Celui qui devait créer la surprise, le bien-aimé Antoine Griezmann a également annulé sa participation.



Et plus récemment, c'est Pierre Palmade qui a annoncé qu'il ne pourra faire la tournée cette année, sans donner d'explication sur son compte Facebook. Il compte sur la présence de sa complice sur les planches Michèle Laroque pour assurer le spectacle pour eux deux.

L'ombre de Goldman plane sur la troupe

Malgré l'absence toutes ces personnalités, dont celle de trois figures phares du groupe formé en 1989, la tournée devrait combler les fans, notamment avec l'interprétation de leur nouveau titre, Juste une p'tite chanson pour cette édition 2017 intitulée Mission Enfoirés.



Jean-Jacques Goldman n'est pas complètement parti. Celui qui était devenu le leader de la troupe a été consulté plusieurs fois pendant les préparatifs, telle une sorte de guide de l'ombre. Mais lui n'a jamais été réellement remplacé. Chacun a participé selon ses qualités, ses goûts, son temps. L'équipe de production est la même depuis des années. Ils savent donc faire.



D'ailleurs, Les Restos du cœur leur ont renouvelé leur confiance. L'équipe artistique a reçu un blanc-seing du chanteur. "S'il est parti, c'est parce qu'il était confiant", assure-t-on à RTL.

Des nouveaux sur scène

Comme tous les ans, de nouveaux talents intègrent l'équipe pour toujours plus de stars, malgré les multiples absences. Pour l'édition 2017, on retrouve la vedette française du dernier Eurovision, Amir, arrivé en sixième position du concours européen. Les fans de Kendji Girac seront également ravis de retrouver leur idole aux côtés des autres Enfoirés. Même sans Antoine Griezmann, le quota de sportifs sera au rendez-vous avec les champions olympiques amoureux Estelle Mossely et Tony Yoka.



D'autres noms devraient faire leur apparition au dernier moment. Et des retours sont aussi prévus, notamment celui de Julien Clerc, ou encore Garou. Hormis ces nouvelles arrivées, qui devraient participer à combler les nombreuses absences, pas de gros changement annoncé. L'équipe qui s'est confiée à RTL début janvier expliquant qu'il ne fallait pas s'attendre à de gros bouleversements. "Pourquoi changer quelque chose qui marche ?", avait-elle défendu.



Elle annonce néanmoins que l'humour aura une place plus importante que les années précédentes, avec des sketchs et des chansons parodiques. "L'émission sera moins saccadée, on veut laisser plus de place à l'émotion, laisser des moments s'installer" confie-t-on également.

Dans les coulisses avec Michèle Laroque

Pour avoir un aperçu de la bonne ambiance qui semble se dérouler à quelques heures de la première, l'Enfoirée Michèle Laroque partage des instants capturés sur Twitter. On peut alors la suivre dans les coulisses des répétitions, dans les loges ou encore juste avant le vol vers Toulouse.



Les Enfoirés se produisent au Zénith de Toulouse du 18 au 23 janvier prochains. Le concert sera, lui, diffusé sur TF1 et RTL au début du mois de mars 2017.

