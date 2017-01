Après Mimie Mathy, c'est au tour de l'acteur de déclarer forfait pour la nouvelle tournée des Enfoirés.

Pierre Palmade ne participera finalement pas aux spectacles des Enfoirés à Toulouse, qui se tiennent du 18 au 23 janvier. L'acteur a annoncé la mauvaise nouvelle via son compte Facebook, quelques jours après le forfait de Mimie Mathy. "C'est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse !", a commencé l'acteur, qui participe depuis de nombreuses années à la tournée des Enfoirés avec Michèle Laroque, sa fidèle camarade de leur pièce Ils s'aiment et Il s'aiment depuis 20 ans. Pierre Palmade n'a d'ailleurs pas manqué de faire un clin d’œil à l'actrice dans son post.



"Ils vont être privés d'un grand chanteur et d'un grand danseur mais je compte sur Michèle Laroque pour faire oublier tout ça ! Elle, elle y sera ! :)", écrit Pierre Palmade, sans donner plus de détails sur les raisons de son absence, 24 heures avant le début du spectacle au Zenith de Toulouse. Pour autant, l'acteur explique que ce sera "partie remise, bientôt". De quoi rassurer ses fans qui n'ont pas caché leur tristesse dans les commentaires.