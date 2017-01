"Le Parisien" a dévoilé que le joueur des Bleus et de l’Atlético Madrid rejoint la troupe des Enfoirés pour la nouvelle année.

"Grizou" chez les Enfoirés, c'est ce que dévoile Le Parisien. Le numéro 7 des Bleus participera au nouveau spectacle des Restos du Coeur au Zénith de Toulouse, lors de leur passage dans la ville rose du 18 au 23 janvier. Un invité surprise de marque et qui a conquis le public. Après sa victoire sur le terrain et son avènement dans les médias, le joueur de 25 ans est devenu l'un des chouchous du ballon rond dans le monde. Pour ceux qui ne pourront se rendre au spectacle, ils pourront découvrir le spectacle et Antoine Griezmann, à partir de la mi-mars sur TF1 et RTL.



Antoine Griezmann succède donc à Zlatan Ibrahimovic et Sébastien Chabal, pour 2017. Les deux hommes avaient particulièrement marqué le spectacle avec un combat de boxe. "Grizou" rejoint Kenji Girac et Amir, les "petits nouveaux" des Enfoirés en 2017. Mimie Mathy de son côté ne pourra assurer le show. Elle doit subir une opération, comme elle l'a révélé sur RTL, et qui sera suivie de deux mois de convalescence.