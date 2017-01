Les Enfoirés et Renaud sans polémique et 100% Live

REPLAY - Un petit avant goût des Enfoirés avant leurs concerts qui commencent le 17 à Toulouse, et plein d'autres artistes pour cette émission. Tous les grands artistes français et internationaux sont passés sur la scène du Grand Studio RTL, retrouvez-les dans 100% live du dimanche 15 Janvier 2017.

15/01/2017

Parmi les artistes que vous pourrez entendre dans l'émission, certains sont en tournée en ce moment comme Renaud qui est en tournée en France avec RTL pour son PHENIX tour qu'il menera jusqu'au mois de septembre. Il sera le 20 janvier au Zénith de Rouen. Straight No Chaser est du 19 au 22 janvier salle Pleyel à Paris. Claudio Capeo est en tournée dans toute la France, le 20 janvier il sera à Savigny le Temple. Olivia Ruiz vient de commencer une tournée dans toute la France et sera le 19 janvier à Nantes.Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

Les ENFOIRÉS 2010 - La chanson des restos



STRAIGHT NO CHASER - Thriller / Uptown funk

SLIMANE - A fleur de toi

Olivia RUIZ - Mon corps mon amour

Thomas DUTRONC - Demain

RENAUD - Marche à l'ombre

Claudio CAPEO - Chez Laurette

Status Quo

Les Grands albums live : Hommage à Rick Parfitt, guitariste de Status Quo

George MICHAEL SYMPHONICA ( 2014 ) STATUS QUO '' Live alive Quo '' (1992)

STATUS QUO - Whatever you want (live Birmingham 1992)

> Status Quo - Whatever You Want

Le meilleur du grand studio, des enregistrements historiques

James BLUNT - Bonfire heart (Live grand studio 19/10/2013)

Le live préféré de Michèle Bernier et de Thomas Fersen

Le live préféré de Michèle BERNIER -Yves MONTAND - Casse-têtes

Le live préféré de Thomas FERSEN - The CLASH - Should I stay or should I go

