publié le 04/07/2017 à 11:44

En juin dernier, Ramlati Ali a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale en tant que députée LREM de Mayotte. Elle devient ainsi la première femme mahoraise à accéder à l'Assemblée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son entrée fut largement remarquée.



Ramlati Ali est apparue tête couverte sur les bancs de l'hémicycle. Aux premiers abords, on pourrait croire à un voile islamique. Sur les réseaux sociaux, sa tenue fait débat et suscite de vives polémiques. Certains politiques, notamment du Front national, s'insurgent et parlent de "violation de la laïcité".

Sur sa photo officielle qui apparaît sur le site de l'Assemblée nationale, Ramlati Ali n'a pas non plus quitté ce couvre-chef qui lui vaut de nombreuses critiques.

¿ Arrivée et photo officielle à l'@AssembleeNat, la députée Socialiste-EnMarche, Ramlati Ali respect-elle la laïcité avec le port du voile ? pic.twitter.com/HTOz2tIyNl — Aurélien Dutremble (@A_Dutremble) 30 juin 2017

Sauf que voilà, il ne s'agirait pas d'un voile islamique mais d'un "châle mahorais". C'est du moins ce qu'a expliqué la députée ce lundi, au micro de La1ere.fr : "Je suis Mahoraise, et je me respecte en tant que Mahoraise. Ce n'est pas un voile, c'est mon châle de Mahoraise. Dans l'hémicycle je me fonds dans la masse. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions. Il ne s'agit pas d'aller faire un sujet autour de ma personne, mais de porter les sujets de Mayotte, des Outre-mer et de la nation".



À Mayotte, le châle, appelé le "kishali", bien loin de toute distinction religieuse, fait partie de la coutume. Comme l'explique dans ses colonnes Le Journal du Dimanche, cette tenue n'est autre qu'un moyen pour la députée mahoraise d'affirmer son identité et ses origines à l'Assemblée nationale.