Des nombreuses iraniennes ont rejoint le mouvement en partageant leur photo sur les réseaux sociaux

"Ensemble, nous sommes plus fortes. Protestation contre hijab obligatoire dans notre bureau", un message écrit sur leurs affiches

"Ensemble, nous sommes plus fortes. Protestation contre hijab obligatoire dans notre bureau", un message écrit sur leurs affiches

Le blanc, un symbole de paix et de liberté

Le blanc, un symbole de paix et de liberté

Une femme militant dans la rue pour le la liberté de pouvoir choisir de porter ou non le hijab

Une femme militant dans la rue pour le la liberté de pouvoir choisir de porter ou non le hijab

Des nombreuses iraniennes ont rejoint le mouvement en partageant leur photo sur les réseaux sociaux

La journaliste iranienne Masih Alinejad a créé la page Facebook My Stealthy Freedom ("Ma liberté cachée") en 2014.

La journaliste iranienne Masih Alinejad a créé la page Facebook My Stealthy Freedom ("Ma liberté cachée") en 2014.

Pour militer pour la liberté de choisir de porter ou non le voile, une Iranienne a lancé la campagne des "white wednesdays"

Pour militer pour la liberté de choisir de porter ou non le voile, une Iranienne a lancé la campagne des "white wednesdays"

publié le 29/06/2017 à 17:40

Le 28 juin, des Iraniennes ont partagé sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos d'elles portant un voile blanc, en ajoutant le hashtag #whitewednesdays ("mercredis blanc"). Une manière pour elles de protester contre le code vestimentaire obligatoire.





Depuis 2014, une journaliste iranienne Masih Alinejad a créé la page Facebook My Stealthly Freedom, "Ma liberté cachée", pour que les Iraniennes obtiennent la liberté de pouvoir choisir de porter ou non le hijab.

"Mon objectif est juste d'habiller les femmes et de leur donner une voix. Si le gouvernement et le reste du monde entendent la voix de ces braves femmes, alors ils doivent les reconnaître", a-t-elle déclaré à Reuters.



Depuis la Révolution iranienne en 1979, le pays a imposé des lois obligeant toutes les femmes, y compris les touristes, à se couvrir en public.