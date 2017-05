Le président américain Donald Trump et son épouse, Melania, à la sorite d'Air Force One en Arabie Saoudite, le 20 mai 2017.

publié le 20/05/2017 à 17:39

Exit le voile. Si le royaume d'Arabie Saoudite impose, entres autres, aux femmes de se couvrir la tête d'un voile en public, Melania Trump et sa fille, Ivanka, en ont décidé autrement. Les deux femmes, qui accompagnent le président américain dans sa première tournée étrangère qui démarre en Arabie Saoudite, se sont affichées sans voile.



Cette décision s'inscrit dans la continuité de celles prises habituellement par les Premières dames américaines qui ont toutes fait ce choix de ne pas respecter la loi islamique en vigueur dans le royaume. La dernière en date, Michelle Obama, ne s'était pas voilée non plus.

Si l'épouse de Donald Trump s'inscrit dans la lignée, lui-même avait critiqué l'ex-Première dame sur son compte Twitter le 29 janvier 2015 : "De nombreuses personnes disent que c’était merveilleux que Mme Obama refuse de porter un foulard en Arabie, mais ils [les Saoudiens, ndlr] ont été insultés. Nous avons déjà assez d’ennemis".



Quoi qu'il en soit, Melania Trump est descendue de l'avion présidentiel, Air Force One, habillée d'un pantalon ample et d'une chemise noirs ainsi que d'une grosse ceinture dorée. Aucun voile à l'horizon, aussi bien à la sortie de l'appareil que lors de sa rencontre avec le prince hériter du royaume.

Melania Trump aux côtés du prince héritier d'Arabie Saoudite, le 20 mai 2017. Crédit : MANDEL NGAN / AFP

Dans ce pays du Golfe, où la loi islamique est en vigueur, les femmes n'ont pas le droit de conduire et doivent également obtenir l'autorisation de leur tuteur pour faire des études ou même voyager à l'étranger.