publié le 24/10/2017 à 21:10

"La volonté des pouvoirs publics actuels de considérer qu'il existe des bons et des mauvais migrants, des migrants 'accueillables' et d'autres 'rejetables' par une sorte de tri" est "une erreur absolue", a affirmé Jacques Toubon, mardi 24 octobre.



"Il faut refuser cette distinction" entre "les demandeurs d'asile et les autres", a-t-il ajouté à l'occasion d'un colloque organisé par le Samusocial au Musée de l'Immigration. Cette déclaration intervient alors que Emmanuel Macron a fait de cette dichotomie une ligne directrice en matière d'immigration.



Cette idée de tri "a pour effet de percoler dans l'opinion publique un discrédit sur l'ensemble des étrangers", a ajouté Jacques Toubon, habitué des sorties critiques sur le sujet. De plus, il est devenu "très difficile" d'exiger que les multiples causes de migration - changement climatique, pauvreté - répondent "strictement aux dispositions de la convention de Genève de 1951" sur le droit d'asile, a-t-il ajouté.



"Il y a une erreur complète de perspective historique et sociologique" dans cette lecture, mais "évidemment ça arrange de dire aux opinions publiques : 'Ceux qui sont bien, les victimes de guerre, je les prends, mais les autres je les attrape au collet et je les expulserai le plus rapidement possible'", a-t-il dit.