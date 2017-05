Emma, l'auteure de bande dessinée qui démonte les clichés

publié le 13/05/2017 à 14:00

La mort d'Adama Traoré, l'épisiotomie, le clitoris, le sexisme, les vacances... Les sujets qu'Emma aborde dans Un autre regard n'ont, semble-t-il, aucun lien les uns avec les autres, si ce n'est d'être traités de manière à briser les tabous et les clichés. Pourtant ils ont bien au moins un point commun : "Ils concernent des personnes en situation de souffrance, qui appartiennent à la même communauté", explique-t-elle à Girls. "Ils sont politiques."



Emma tient un blog sur lequel elle raconte des histoires d'actualité, de société, souvent avec un regard engagé et instructif. À 36 ans, elle sort sa première bande dessinée qui rassemble ses différentes petites histoires qui s'engloutissent en quelques minutes. Un autre regard est en librairie depuis le 10 mai, publié aux éditions Florent Massot. On parvient à s'y identifier, même quand on n'appartient pas à cette communauté dont elle parle. C'est l'un des buts : "Créer de l'empathie chez tout le monde" et pour se faire, la dessinatrice mélange des informations piochées dans une presse "sérieuse" avec "de l'émotion" qu'elle transmet grâce à "des anecdotes".

Ce sont des problématiques qui ont des causes et donc des solutions Emma, auteure de "Un autre regard" Partager la citation





Ces petites anecdotes, Emma les puise dans des articles, des podcasts, la presse ou encore avec les gens. Comme le chapitre sur l'épisiotomie dans lequel elle précise que c'est une histoire qui est arrivée à l'une de ses amies.

L'objectif : "Une prise de conscience collective", affirme cette ingénieure informatique engagée, féministe, "révolutionnaire". Emma estime qu'on "ne peut rien faire tant qu'on n'est pas nombreux". Ces dessins, largement relayés sur les réseaux sociaux, tendent à faire évoluer les mentalités car les sujets abordés ici n'ont jamais de fatalité. "Ce sont des problématiques qui ont des causes et donc des solutions", ajoute-t-elle.



Dans l'ordre, elle aborde : les répercutions de l'assaut à Saint-Denis le 18 novembre 2015, la "violence des opprimés", l'épisiotomie, "Le Regard masculin", le clitoris, Adama Traoré et le congé de maternité. Des sujets de société, polémiques, qui résonnent chez ses lecteurs et ses lectrices, même si tous et toutes ne réagissent pas forcément bien au discours choisi par Emma.



Sur l'épisiotomie, Emma a reçu des commentaires "très violents" de la part de médecin et de sages-femmes, quand d'autres se sont "reconnues" dans cette histoire. Celle d'une femme sur qui l'on a pratiqué l'intervention chirurgicale contre son gré.



"Elle se sent mutilée (...) Elle passe les semaines qui suivent son accouchement à pleurer. Il a fallu 13 points de suture pour recoudre son épisiotomie", écrit l'auteure. En espérant qu'un jour peut-être, ses dessins et ses histoires puissent faire évoluer les mentalités.

La première bande dessinée de la blogueuse Emmaclit Crédit : Florent Massot.